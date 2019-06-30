Паводок в Иркутской области: на подмогу МЧС отправили военных

Армия поможет бороться с паводком, от которого пострадала Иркутская область. Распоряжение подключить военных в случае необходимости дал президент Владимир Путин после ночного совещания в Братске, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Центральный военный округ уже направил подразделения в зону наводнения, передает "Интерфакс". В районе города Нижнеудинска военные окажут помощь населению. 50 военнослужащих (военные инженеры, медики, специалисты материально-технического обеспечения) совершают марш с плавающими транспортерами из Кемеровской области в Нижнеудинск, им предстоит преодолеть более 1100 километров в кратчайшие сроки.

После отправки первой группы военнослужащих началась проработка вопроса по привлечению дополнительных сил и средств для помощи людям в затопленных районах.

Со стороны МЧС к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 400 человек, 66 единиц техники, 48 плавсредств. Всего на месте трагедии ведет борьбу с паводком более 1300 специалистов. Четыре вертолета Ми-8 будут задействованы для эвакуации населения в безопасные места.

В зону стихийного бедствия уже доставлены 30 тонн гуманитарного груза, в том числе дамбы, спасательные лодки, палатки, медикаменты и 3 тысячи одеял. По информации оперативного штаба, в Иркутской области остаются подтопленными пять районов, частично ушли под воду почти 30 населенных пунктов (1700 жилых домов).

В ближайшие дни в этой части Сибири дожди продолжатся, ожидаются грозы с ветром до 16 метров в секунду.