Чемезов не хочет быть политиком

Глава Ростеха Сергей Чемезов признался в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", что не хочет быть политиком. При этом в политику его звали, предлагали должности в правительстве или возглавить регионы.

"Я считаю, что лучше всего делать конкретные дела, — пояснил Чемезов. — Создание такой компании, как Ростех, это конкретное дело, которым я сегодня занимаюсь. Для меня это интересно".

Также глава Ростеха не считает себя влиятельным человеком. "Те качества влияния, которые мне приписывают, я в себе таких качеств не вижу и не ощущаю", — сказал он.