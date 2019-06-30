Глава Ростеха назвал конкурентов "АвтоВАЗа"

Машины, выпускаемые "АвтоВАЗом", могут составить конкуренцию Ford, считает глава Ростеха Сергей Чемезов. В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" он заявил, что продукция "АвтоВАЗа" уже много лет занимает первое место в России на рынке легковых автомобилей.

"Лада Веста", по его словам, ничем не уступает иностранной продукции — "не шумит, не гремит", как автомобили, которые выпускались ранее.

"У меня когда-то тоже и "Копейка" была, и "Шестерка" была, но это – совершенно другой автомобиль", — подчеркнул он. В гараже Чемезова есть и "Лада Веста" в спортивной комплектации. "Ничем не отличается совершенно от того же "Форда" или любой корейской машины", — считает глава Ростеха.

Он также признался, что "любит погонять" и участвует в гонках, которые каждой весной проходят на "АвтоВАЗе".

Если в России упадет спрос на легковые автомобили, "будем искать возможности продавать за рубеж", сообщил Чемезов. В пример он привел Гавану, где "Лада Веста" "очень хорошо эксплуатируется, все довольны". "Мы продаем и в Египет, у нас там производство налажено, планируем и в другие страны. Ну, по крайней мере, в страны ближайшего зарубежья, страны СНГ", — рассказал глава Ростеха.