Лавров, Песков и Ушаков рассказали о переговорах Путина с Трампом

Кремль сожалеет, что российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу многое не удалось обсудить во время проведения саммита "большой двадцатки" в Осаке, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Однако о стратегической стабильности и двухсторонних делах поговорить все же удалось, и беседа была хорошей.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что на встрече говорили о выросшем, несмотря на санкции, объеме экономического сотрудничества. А также о Сирии, Украине, ближневосточном регионе и необходимости остановить гонку вооружений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что во время встречи Трамп сожалел о том, что товарооборот между Россией и Америкой меньше, чем между Россией и Китаем.

Но самое главное – оба лидера уверенно говорили о продолжении контактов на высшем уровне​​​ и попрощались ненадолго.