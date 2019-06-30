Футбольная "Плоская Земля": испанский клуб сменил название на псевдонаучное

Команда "Мостолес Баломпе", которая базируется в небольшом испанском городке в 25 км на юго-запад от Мадрида, решила поменять свое название. Все бы ничего, но по-новому оно звучит как ФК "Плоская Земля" (Flat Earth FC) и тем самым поддерживает известную псевдонаучную идею.

Команда в прошедшем сезоне завоевала путевку в третий испанский дивизион и президент клуба Хави Повес принял решение, что пора его клубу стать первым в мире, название которого не связано с определенным местоположением как на футбольной, так и на географической карте.

"Поддержание нашим клубом идеи о нетрадиционном образе нашей планеты, это лучший способ поднять свой авторитет вне футбольного поля и завоевать часть внимания средств массовой информации, — цитирует Повеса испанское издание As. – Мы будем первым клубом без определенного местоположения".

Другие подробности предстоящего переименования не сообщаются. Журналисты считают, что президент "Мостолес Баломпе" находится в числе многочисленных поклонников идеи о том, что наша Земля – не шар, а некое плоское образование. Теперь он хочет и своих футболистов объединить вокруг этой спорной идеи.