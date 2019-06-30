Тема:

Станица Кущевская 36 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
30 июня 201915:13

Арестована бывшая жена Цеповяза

Global Look Press

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье, 30 июня, арестовал на один месяц и 25 суток Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза. Она проходит по делу о вымогательстве.

Защита обвиняемой настаивала на том, чтобы Стришнюю отпустили под залог, ссылаясь на то, что она тяжело больна. Как рассказал адвокат женщины Эдуард Чургулия, заседание суда в какой-то момент даже пришлось прервать, потому что потребовалось вызвать ей скорую помощь.

Юрист заявил, что защита будет обжаловать решение суда в кратчайшие сроки и заявлять о необходимости проведения медицинского освидетельствования обвиняемой. По словам Чургулии, защита уже подавала ходатайство о проведении медицинского освидетельствования, но оно до сих пор не рассмотрено.

Наталью Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 миллионов рублей у неназванного коммерсанта в 2010 году. В субботу в агрофирме "Слава Кубани", директором которой является обвиняемая, прошли обыски, были изъяты документация и сервер. Агрофирма принадлежит Стришней по условиям брачного договора с Цеповязом, пишет ТАСС.

Ранее по теме

Сейчас

14:28

Паводок в Иркутской области: на подмогу МЧС отправили военных

14:06

США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

13:45

На офис партии Бойко снова напали

12:23

Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима

11:00

Владимир Путин прибыл в Минск

10:01

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

08:43

В Брюсселе соберется экстренный саммит ЕС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров, Песков и Ушаков рассказали о переговорах Путина с Трампом

Лавров, Песков и Ушаков рассказали о переговорах Путина с Трампом

57 минут назад
США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

1 час назад
Паводок в Иркутской области: на подмогу МЧС отправили военных

Паводок в Иркутской области: на подмогу МЧС отправили военных

1 час назад
Сборная России досрочно победила на Европейских играх

Сборная России досрочно победила на Европейских играх

1 час назад
Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео

Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео

43 минуты назад
Путин сказал Трампу о санкциях, но не так, как ожидалось

Путин сказал Трампу о санкциях, но не так, как ожидалось

2 часа назад
В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком. Видео

В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком. Видео

17 минут назад
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

3 часа назад
Боевой самолет столкнулся со стаей птиц во время взлета. Видео

Боевой самолет столкнулся со стаей птиц во время взлета. Видео

4 часа назад
Мэй увезли на склад еще до отставки

Мэй увезли на склад еще до отставки

20 минут назад
Роструд рассказал об отпусках и штрафах

Роструд рассказал об отпусках и штрафах

3 часа назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Палестинского министра по делам Иерусалима допрашивали несколько часов

Палестинского министра по делам Иерусалима допрашивали несколько часов

5 минут назад
Глава Ростеха назвал конкурентов "АвтоВАЗа"

Глава Ростеха назвал конкурентов "АвтоВАЗа"

7 минут назад
Министр обороны Турции Акар пригрозил Хафтару жестким отпором

Министр обороны Турции Акар пригрозил Хафтару жестким отпором

9 минут назад
Чемезов не хочет быть политиком

Чемезов не хочет быть политиком

10 минут назад
Арестована бывшая жена Цеповяза

Арестована бывшая жена Цеповяза

37 минут назад
Nord Stream Race 2019. У "Левиафана" серебро на шведской воде

Nord Stream Race 2019. У "Левиафана" серебро на шведской воде

1 час назад
Грузия, наркотики и санкции: Матвиенко пообщалась с журналистами в Женеве

Грузия, наркотики и санкции: Матвиенко пообщалась с журналистами в Женеве

1 час назад
Напавшим на офис партии Бойко пригрозили, что зло к ним вернется

Напавшим на офис партии Бойко пригрозили, что зло к ним вернется

1 час назад
"Рольф" исполнит все обязательства перед клиентами

"Рольф" исполнит все обязательства перед клиентами

1 час назад
Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

1 час назад
Аномальная жара спалила французские виноградники

Аномальная жара спалила французские виноградники

2 часа назад
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

2 часа назад
Соловьев спросил Пескова, за что пили Путин и Трамп

Соловьев спросил Пескова, за что пили Путин и Трамп

2 часа назад
Неадекватный мужчина сушил вещи на Вечном огне в Подмосковье. Видео

Неадекватный мужчина сушил вещи на Вечном огне в Подмосковье. Видео

2 часа назад
Нормандская четверка может собраться на высшем уровне

Нормандская четверка может собраться на высшем уровне

2 часа назад
Песков: мы впервые почувствовали взаимность от Трампа

Песков: мы впервые почувствовали взаимность от Трампа

2 часа назад
Рейтинг: где больше и меньше всего платят за услуги ЖКХ

Рейтинг: где больше и меньше всего платят за услуги ЖКХ

2 часа назад
Стоимость футбольного "Манчестер Юнайтед" упала на 1,5 млрд долларов

Стоимость футбольного "Манчестер Юнайтед" упала на 1,5 млрд долларов

2 часа назад
У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

У военных появятся мусороперерабатывающие заводы и система учета ГСМ

2 часа назад
Трамп показал военным "красавицу и чудовище" и поведал о встречах с диктаторами

Трамп показал военным "красавицу и чудовище" и поведал о встречах с диктаторами

2 часа назад
Крым назвали "непотопляемым авианосцем"

Крым назвали "непотопляемым авианосцем"

2 часа назад
Тигр атаковал мотоциклиста и его спутника на трассе в Индии. Видео

Тигр атаковал мотоциклиста и его спутника на трассе в Индии. Видео

2 часа назад
Старший сын Зинедина Зидана Энцо остался без команды

Старший сын Зинедина Зидана Энцо остался без команды

3 часа назад
Мобильное приложение с пособием по капремонту могут разработать для москвичей

Мобильное приложение с пособием по капремонту могут разработать для москвичей

3 часа назад
ММА. Нганну нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

ММА. Нганну нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

3 часа назад
Раскричались в прямом эфире: Саакашвили спросил Ляшко про деньги и был послан в Грузию

Раскричались в прямом эфире: Саакашвили спросил Ляшко про деньги и был послан в Грузию

4 часа назад
Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию

Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию

6 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 30 июня 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 30 июня 2019 года

6 часов назад
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

28.06.2019 19:53
Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

Полностью обновлённый мобильный Firefox доступен для тестирования

28.06.2019 16:11
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

28.06.2019 14:10
Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

28.06.2019 12:45
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

28.06.2019 11:04
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

28.06.2019 01:42