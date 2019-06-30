Арестована бывшая жена Цеповяза

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в воскресенье, 30 июня, арестовал на один месяц и 25 суток Наталью Стришнюю, бывшую супругу осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Вячеслава Цеповяза. Она проходит по делу о вымогательстве.

Защита обвиняемой настаивала на том, чтобы Стришнюю отпустили под залог, ссылаясь на то, что она тяжело больна. Как рассказал адвокат женщины Эдуард Чургулия, заседание суда в какой-то момент даже пришлось прервать, потому что потребовалось вызвать ей скорую помощь.

Юрист заявил, что защита будет обжаловать решение суда в кратчайшие сроки и заявлять о необходимости проведения медицинского освидетельствования обвиняемой. По словам Чургулии, защита уже подавала ходатайство о проведении медицинского освидетельствования, но оно до сих пор не рассмотрено.

Наталью Стришнюю и ее брата обвиняют в вымогательстве около 70 миллионов рублей у неназванного коммерсанта в 2010 году. В субботу в агрофирме "Слава Кубани", директором которой является обвиняемая, прошли обыски, были изъяты документация и сервер. Агрофирма принадлежит Стришней по условиям брачного договора с Цеповязом, пишет ТАСС.