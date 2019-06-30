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Brexit 21 минута назад
Мэй увезли на склад еще до отставки
Из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру нынешнего премьер-министра Британии Терезы Мэй, которой еще только предстоит покинуть свой пост. Как пишет The Sunday Times, решение об этом приняли по итогам опроса публики. Сторонников "выхода" Мэй из экспозиции оказалось существенно больше 52 процентов, иронизирует издание — именно такой процент британцев ранее проголосовал за Brexit.
Восковую фигуру, создание которой стоило 150 тысяч фунтов стерлингов (190,5 тысячи долларов), отправили на склад. Теперь место у инсталляции с черной дверью с номером "10", копирующей фасад резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, ждет нового обитателя.
В запасниках музея восковая фигура Мэй составила компанию другим бывших главам британского кабинета. В Музее мадам Тюссо изготавливали фигуры всех избранных британских премьеров с 1855 года. Не удостоились этой чести лишь не прошедшие через процедуру всеобщих выборов Невилл Чемберлен (1937-1940), Александр Дуглас-Хьюм (1963-1964) и Гордон Браун (2007-2010).
Имя нового главы британского правительства объявят в конце июля, передает ТАСС. Лидирующий претендент на этот пост — бывший мэр Лондона и бывший глава Форин-офиса Борис Джонсон, а его главный конкурент — нынешний глава МИД Джереми Хант.
Если действительно победит Джонсон, в Музее мадам Тюссо смогут быстро обновить экспозицию и сэкономить на изготовлении его восковой копии: восковую фигуру Джонсона там изготовили еще в 2009 году во время пребывания Джонсона на посту мэра британской столицы. Правда, как признался сам Джонсон, он недавно похудел на три килограмма — возможно, кое-где потребуется соскрести лишний воск.
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