Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.

"Мы стараемся наших партнеров не подставлять, делаем все возможное. Мы уже отказались от оплаты в долларах, все контракты у нас переведены на национальную валюту", — сообщил он, пояснив, что это могут быть и рубли, и валюта тех стран, которым продается вооружение. Кроме того, добавил он, возможны бартерные схемы.

Цены из-за этого выросли, "это неизбежно". "Процента на 2-3 повышается при конвертации одной валюты в другую. Как правило, те валюты, которые в странах, в которые мы продаем нашу технику, не конвертируются", — отметил Чемезов.