Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"

В России начали изготавливать комплексы С-500, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Ростеха Сергей Чемезов.

Вся военная продукция, по его словам, делается для российской армии, и только после того, как ее берут на вооружение, появляется возможность продавать ее на экспорт.

"Параллельно создается новое современное оружие. С-400 мы имеем возможность продать, и у нас уже сегодня начинает уже изготавливаться С-500. Ну, это более современный комплекс. Я не хотел бы сейчас рассказывать о нем, он еще на вооружении не стоит. Ну я думаю, что в ближайшее время появится", — заявил глава Ростеха, добавив, что сейчас комплекс проходит испытания.

С помощью С-500 можно будет сбивать баллистические ракеты. Эта возможность есть и у С-400, но у нового комплекса "будет дальность дальше".

Отвечая на вопрос, какое еще вооружение Россия не продаст ни за какие деньги в ближайшее время, Чемезов ответил: "Конечно, это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы сегодня уже имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Ну, может быть, когда-то и будем, но в ближайшее время вряд ли".