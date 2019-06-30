Чемезов рассказал, как познакомился с Путиным

Глава Ростеха Сергей Чемезов в годы службы в Германии делил одну машину с Владимиром Путиным – так они и познакомились.

"Мы с ним ездили на одной машине. У нас одна машина на двоих была, "Лада", шестой модели. Мы с ним по очереди ездили. Один день – один, второй день – второй", — рассказал Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Он также рассказал, что обучаясь в школе разведки, совершил 15 прыжков с парашютом, при этом самый страшный – второй раз. "Потому что ты уже знаешь, что тебя ожидает", — пояснил Чемезов.

"Мы были в Пскове, Псковская десантная дивизия, вот на базе этой дивизии у нас проходили сборы. Мы месяц там жили, всевозможные марш-броски были, прыжки с самолета с парашютом, под танком лежали, ну, стрельба, всевозможные такие игрища", — вспомнил он.