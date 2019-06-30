Новый вертолет Путина будет похож на "Аурус"

В России скоро появится вертолет с салоном, как в президентском автомобиле "Аурус". О новой машине в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Салон делается в том же стиле, как автомобиль, — пояснил он. — Мы попросили НАМИ, где идет сборка машин, чтобы они нам дали дизайнера сделать внутри салон такой же, в том же стиле".

Владимир Путин предпочитает отечественную технику, поэтому летает на российских вертолетах Ми-8. Помимо максимальной изоляции в президентском вертолете внутри предусмотрено все для комфортного полета: кожаные кресла, телевизор, холодильник и кофеварка.