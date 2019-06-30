Паводок в Иркутской области: под водой – более четырех тысяч домов

Проливные дожди в Иркутской область идут всю неделю. Первым паводок пришел в Нижнеудинский район. Из детского оздоровительного лагеря эвакуировали 350 детей. За считаные часы в уровень воды в реках Уда и Берюса преодолел критическую отметку. Под воду ушли дома в поселках Сереброво и Соляная.

На место экстренно вылетел борт МЧС с аэромобильной группировкой спасателей. Но люди не спешили покидать свои дома, надеялись, что вода скоро спадет. Те, у кого были лодки, помогали перебираться соседям в безопасное место.

Обыкновенная деревянная лодка с мотором — это единственное транспортное средство на сегодняшний день. Люди могут добираться до своих домов, спасать личное имущество. А человек, который управляет лодкой, неоднократно лично спасал людей с крыш.

Обстановка резко ухудшилась в соседнем Нижнеудинске. Река затопила центральные улицы города. Движение по федеральной трассе было парализовано. Затопило аэродром. Авиасообщение прекратилось.

В соседней Тофаларии тоже потоп, после проливных дождей там сошел ледник. Почти полностью ушел под воду поселок Алыкджер, где проживает самый малочисленный народ — тофалары. Экстренным бортом оттуда эвакуировали детей и женщин. Но фермерский скот спасти не удалось.

Вода хлынула в Тулунский район. Появились первые жертвы. Утонули два человека. Они самостоятельно пытались покинуть затопленную территории на лодке.

Ситуация ухудшалась с каждым днем — проливные дожди, сильный ветер, реки вышли из берегов в пяти районах области. Уже 28 июня под угрозой затопления оказался город Тулун. За несколько часов уровень воды на местной дамбе привесил допустимые приделы. Затопило жилые дома. Их отрывало от фундамента и уносило по течению. Людей спасали круглые сутки на аэролодках.

Здесь находиться место, куда свозят всех пострадавших людей. Работает аэролодка МЧС. Сюда привозят тех, кого сняли с крыш домов. По последним данным, там остались еще порядка 200 человек, их вывозят большими группами.

Людей выгружают на берег и отправляют в пункты временного размещения. Там дают горячий чай, сухую одежду, оказывают психологическую помощь. Неравнодушные люди помогали не только друг другу, но и брошенным и привязанным к своим будкам собакам.

Председатель Заксобрания региона Сергей сокол сообщил о новых жертвах. Погибли восьмилетний мальчик и его дедушка — они выпали из лодки и утонули.

Сейчас в Тулуне уровень воды за сутки поднялся почти на два метра. Город отрезан со всех сторон водой. Федеральная трасса затоплена. Эвакуированных из домов людей расселили в пункты временного размещения.

На затопленных территориях введен режим чрезвычайной ситуации. Уже начала поступать гуманитарная помощь, организован подвоз воды для населения. В подтопленные территории уже высланы фуры с продуктами, теплой одеждой, и всем необходимым для пострадавших. По предварительным данным, под водой сейчас более четырех тысяч домов.