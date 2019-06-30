Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее

Кристина Орбакайте отреагировала на свой "конфликт с матерью". Своими эмоциями певица поделилась на странице в Instagram. Приложив скрин экрана с заголовками, где упоминается ее фамилия, Орбакайте прокомментировала последние публикации как "желтую прессу, превзошедшую саму себя". На фото видно, что одна из статей озаглавлена как "Орбакайте — мать детей Аллы Пугачевой. Донором яйцеклеток стала дочь примадонны", другая — "Как кошка с собакой. Пугачева довела Орбакайте до слез". Причиной этой ссоры СМИ увидели в ревности Орбакайте к детям Пугачевой, "которые на самом деле ее внуки, рожденные от старшей дочери".

Подписчики утешают Орбакайте, написав в комментариях: "Пишут — значит не забывают".

Кристину Орбакайте поддержали коллеги по звездному цеху. Яна Рудковская написала, что удивляться нечему, а Игорь Николаев поинтересовался судебными перспективами по опровержению этих домыслов: "Будем умиляться или судиться?"

Двойняшки Лиза и Гарри в семье Пугачевой — Галкина родились шесть лет назад. Интерес публики к двойняшкам возник еще задолго до их появления на свет. Алла Пугачева рассказала прессе, что предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки, а детей выносила и родила суррогатная мать.

Как ребенок, выросший в артистической семье, Орбакайте с детства привыкла к слухам и уже давно не обращает на них внимания.