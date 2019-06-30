Новости Общество

Все видео этой рубрики
30 июня 201916:26

Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее

Global Look Press

Кристина Орбакайте отреагировала на свой "конфликт с матерью". Своими эмоциями певица поделилась на странице в Instagram. Приложив скрин экрана с заголовками, где упоминается ее фамилия, Орбакайте прокомментировала последние публикации как "желтую прессу, превзошедшую саму себя". На фото видно, что одна из статей озаглавлена как "Орбакайте — мать детей Аллы Пугачевой. Донором яйцеклеток стала дочь примадонны", другая — "Как кошка с собакой. Пугачева довела Орбакайте до слез". Причиной этой ссоры СМИ увидели в ревности Орбакайте к детям Пугачевой, "которые на самом деле ее внуки, рожденные от старшей дочери".

Подписчики утешают Орбакайте, написав в комментариях: "Пишут — значит не забывают".

Кристину Орбакайте поддержали коллеги по звездному цеху. Яна Рудковская написала, что удивляться нечему, а Игорь Николаев поинтересовался судебными перспективами по опровержению этих домыслов: "Будем умиляться или судиться?"

Двойняшки Лиза и Гарри в семье Пугачевой — Галкина родились шесть лет назад. Интерес публики к двойняшкам возник еще задолго до их появления на свет. Алла Пугачева рассказала прессе, что предусмотрительно заморозила свои яйцеклетки, а детей выносила и родила суррогатная мать.

Как ребенок, выросший в артистической семье, Орбакайте с детства привыкла к слухам и уже давно не обращает на них внимания.

Сейчас

16:16

Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка

14:28

Паводок в Иркутской области: на подмогу МЧС отправили военных

14:06

США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

13:45

На офис партии Бойко снова напали

12:23

Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима

11:00

Владимир Путин прибыл в Минск

10:01

Трамп встретился с Кимом на границе КНДР и Южной Кореи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Корреспондент ВГТРК сумел обойти охрану Трампа

Корреспондент ВГТРК сумел обойти охрану Трампа

17 минут назад
Путин стал свидетелем сотой медали России на Европейских играх

Путин стал свидетелем сотой медали России на Европейских играх

48 минут назад
Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка

Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка

46 минут назад
Ушла из жизни Евгения Дембская

Ушла из жизни Евгения Дембская

1 час назад
Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео

Потасовка с участием пресс-секретаря Трампа попала на видео

2 часа назад
Новый вертолет Путина будет похож на "Аурус"

Новый вертолет Путина будет похож на "Аурус"

1 час назад
В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком. Видео

В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком. Видео

1 час назад
Стало известно, как Путин относится к "ковбойской терминологии" Трампа

Стало известно, как Путин относится к "ковбойской терминологии" Трампа

1 час назад
Чемезов: подорожание лекарств из-за маркировки никто не заметит

Чемезов: подорожание лекарств из-за маркировки никто не заметит

1 час назад
США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

США модернизируют старое ядерное оружие и создают новое

3 часа назад
Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

Ученые уточнили, что люди чувствуют перед смертью

5 часов назад
Боевой самолет столкнулся со стаей птиц во время взлета. Видео

Боевой самолет столкнулся со стаей птиц во время взлета. Видео

6 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Абэ тоже захотел встретиться с Кимом

Абэ тоже захотел встретиться с Кимом

19 минут назад
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

21 минута назад
Знаменосцем России на закрытии Европейских игр будет стрелок Каменский

Знаменосцем России на закрытии Европейских игр будет стрелок Каменский

31 минута назад
Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее

Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее

55 минут назад
Поставки МС-21 начнутся в 2021 году

Поставки МС-21 начнутся в 2021 году

1 час назад
Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

1 час назад
"Сметливый" следит за "Карни"

"Сметливый" следит за "Карни"

1 час назад
Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"

Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"

1 час назад
Палестинского министра по делам Иерусалима допрашивали несколько часов

Палестинского министра по делам Иерусалима допрашивали несколько часов

1 час назад
Глава Ростеха назвал конкурентов "АвтоВАЗа"

Глава Ростеха назвал конкурентов "АвтоВАЗа"

1 час назад
Министр обороны Турции Акар пригрозил Хафтару жестким отпором

Министр обороны Турции Акар пригрозил Хафтару жестким отпором

1 час назад
Чемезов не хочет быть политиком

Чемезов не хочет быть политиком

1 час назад
Мэй увезли на склад еще до отставки

Мэй увезли на склад еще до отставки

1 час назад
Арестована бывшая жена Цеповяза

Арестована бывшая жена Цеповяза

2 часа назад
Nord Stream Race 2019. У "Левиафана" серебро на шведской воде

Nord Stream Race 2019. У "Левиафана" серебро на шведской воде

2 часа назад
Грузия, наркотики и санкции: Матвиенко пообщалась с журналистами в Женеве

Грузия, наркотики и санкции: Матвиенко пообщалась с журналистами в Женеве

2 часа назад
Напавшим на офис партии Бойко пригрозили, что зло к ним вернется

Напавшим на офис партии Бойко пригрозили, что зло к ним вернется

2 часа назад
"Рольф" исполнит все обязательства перед клиентами

"Рольф" исполнит все обязательства перед клиентами

3 часа назад
Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

Песков: о Скрипалях Путин говорил с Мэй жестко и откровенно

3 часа назад
Аномальная жара спалила французские виноградники

Аномальная жара спалила французские виноградники

3 часа назад
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

3 часа назад
Нормандская четверка может собраться на высшем уровне

Нормандская четверка может собраться на высшем уровне

3 часа назад
Путин сказал Трампу о санкциях, но не так, как ожидалось

Путин сказал Трампу о санкциях, но не так, как ожидалось

3 часа назад
Роструд рассказал об отпусках и штрафах

Роструд рассказал об отпусках и штрафах

5 часов назад
Раскричались в прямом эфире: Саакашвили спросил Ляшко про деньги и был послан в Грузию

Раскричались в прямом эфире: Саакашвили спросил Ляшко про деньги и был послан в Грузию

5 часов назад
Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию

Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 30 июня 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 30 июня 2019 года

8 часов назад
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?

28.06.2019 19:53
"Движение вверх" установило рекорд в Китае

"Движение вверх" установило рекорд в Китае

28.06.2019 14:10
Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

Крупные российские компании поддержат первую в мире онлайн-игру для слепоглухих

28.06.2019 12:45
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии

28.06.2019 11:04
Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

Доллар и евро в июле сделают передышку на коррекцию

28.06.2019 06:00
Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома

28.06.2019 01:42