Палестинского министра по делам Иерусалима допрашивали несколько часов

В Израиле освободили палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми.

Полиция утром явилась к нему домой. Хадми арестовали и допрашивали в течение несколько часов. Однако чиновник отказался говорить со следователями и требовал вызвать своего адвоката.

Вероятно, в деле есть политическая подоплека, передает РИА Новости.