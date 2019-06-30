Стало известно, как Путин относится к "ковбойской терминологии" Трампа

России больше импонирует не возможность достичь некой "большой сделки" с США, а переговорный процесс, нацеленный на конкретный результат на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что касается сделок, то это, по его словам, "ковбойская терминология, которая нам импонирует в меньшей степени". Стоит отметить, что такую терминологию, напротив, предпочитает Дональд Трамп, который остается бизнесменом и на посту президента США, а когда-то даже написал целую книгу "Искусство заключать сделки". Не далее как сегодня он, например, пообещал "устроить подробную, хорошую сделку" с Северной Кореей, звучали подобные заявления и в отношении разногласий с другими странами.

Настрой лидеров на прошедшем в японской Осаке саммите G20, по словам Пескова, отличался даже от прошлогоднего саммита "двадцатки" в Аргентине. Причина, по его мнению — достаточно турбулентная ситуация в мировой экономике.

Хотя кризиса вроде бы нет и многие страны демонстрируют уверенные темпы роста, возникает ряд вопросов: является ли этот рост естественным или это побочный эффект протекционистских мер, практикуемых сейчас рядом стран во главе с США? Какими будут побочные эффекты для мировой экономики, продолжил Песков, и насколько это девальвирует роль Всемирной торговой организации?

Владимир Путин всегда активно представляет Россию и участвует в обсуждении вопросов на повестке дня "двадцатки", добавил пресс-секретарь президента. Так было и на саммите в Осаке, где российский президент традиционно был в центре внимания. При этом речь идет как о самом саммите, так и об огромном количестве двусторонних встреч, состоявшихся у российского президента "на полях" мероприятия.