Поставки МС-21 начнутся в 2021 году

Поставки узкофюзеляжного самолета МС-21 заказчикам начнутся к 2021 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Самолет задержался с запуском в серийное производство на год: из-за санкций зарубежные поставщики композитных материалов для крыла вышли из проекта. Пришлось искать российские аналоги.

"Мы сейчас создаем свой собственный материал. Росатом занимается этим, — сообщил Чемезов. — Сейчас ведутся испытания материала на прочность, уже начинают изготавливать некоторые узлы этого крыла, проводятся испытания в ЦАГе. И я думаю, что к 21 году начнем уже сборку и поставку".

Глава Ростеха отметил, что заказчики к переносу сроков отнесли с пониманием. "Все понимают, что это в определенной степени форс-мажор. Даже штрафных санкций нет — покупателя против поставщика", — рассказал Чемезов.

"Пока мы остановили подписания все, 50 машин мы подписали с "Аэрофлотом", — добавил он.