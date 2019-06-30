Сложности ОАК: Чемезов считает, что долг банкам не вернут никогда

У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – большое количество долговых обязательств, и тело кредита банкам не вернут никогда. Об этом глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов заявил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"У ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", — сказал он. Отвечая на вопрос, должны ли банки забыть о своих деньгах, он отметил, что "банки уже получили с лихвой".

"Если с теми процентами, которые получают ежегодно, они в этом даже заинтересованы. Они получают проценты каждый год. Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим, будем думать, будем встречаться с банками, обсуждать", — сообщил Чемезов.

"Будет стоять задача значительно сократить административный аппарат. Потому что административный аппарат в ОАК очень раздут. И сократить издержки. Большое количество площадей производственных, которые не используются", — рассказал Чемезов.

Он считает, что половину заводских помещений и ангаров, принадлежащих ОАК и стоящих пустыми, можно "спокойно отрезать и продать". Сейчас этот вопрос обсуждается с московской мэрией. Заводы продавать не будут, заверил глава Ростеха, но некоторые площади "придется оптимизировать".