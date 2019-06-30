Ушла из жизни Евгения Дембская

В Одессе в субботу на 99-м году жизни скончалась Народная артистка Украины Евгения Дембская. Актриса была почетным гражданином города и кавалером Ордена княгини Ольги, пишет РИА Новости.

Как рассказали в пресс-служба Горсовета Одессы, Дембская служила в Одесском театре музыкальной комедии с 1953 года. За 70 лет она воплотила на сцене более 200 ролей.

Благодарные одесситы сохранят память о талантливой артистке в своих сердцах. Дата прощания с Евгенией Дембской пока не назначена.