Зеленский говорит аморально и ломится в открытые двери

27 июня в Минске состоялась встреча главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Договорились об освобождении четырех украинских пленных. Уже 28-го четверка была в Киеве.

Неожиданной стала реакция президента Зеленского, когда тот обвинил Медведчука в том, что его действия — лишь предвыборный пиар и вообще в его помощи не нуждаются.

"Я ни разу в своей жизни не общался — ни на должности президента Украины, ни, в принципе, в целом в жизни — с господином Медведчуком. Это правда. У нас большая страна, независимая, самостоятельная Украина. Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Речь не о личностях. Это очень важный вопрос: почему поднимается вопрос о возвращении пленных, прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите его", — заявил Владимир Зеленский.

На защиту коллеги по партии встал сопредседатель "Оппозиционной платформы — за жизнь" Вадим Рабинович. "Я в шоке просто, послушав слова Зеленского, я считаю, что это аморальные слова, слова человека, который вместо того чтобы поблагодарить за то, что спасены 4 гражданина Украины, просто бредит. Я хочу ему сказать, что не под выборы Медведчук ведет вопросы об освобождениях. 488 человек благодаря ему освобождены безо всяких выборов. И вопросы прекращения огня тоже не сегодня. Я возмущен, поражен такой реакцией, я хочу сказать, что президент Украины, которому поверили 73%, которому до лампочки освобождение наших пленных, заблудился уже сразу за 30 дней. Мира нет, продажа земли есть, гей-браки есть, освобождение пленных — плохо. Значит, плохо мы проголосовали тогда. Поэтому я считаю, это самый нечеловеческий поступок пока из истории Зеленского. Я считаю, что он заблудился или солнечный удар у него, вот и все. Надо поблагодарить человека за то, что он спас четыре человеческие жизни, что ищет дорогу к миру, вместо того чтобы лежать на печке, как предлагает Зеленский. Сам он лежит на печке, ничего не делает, никого не освободил и возмущается тем, что освобождают другие", — сказал Рабинович.

Уже 29 июня в Киеве Зеленскому ответил и сам Виктор Медведчук. "Когда я наблюдал его болезненную, нервозную реакцию по поводу того, что произошло в Минске, что было принято решение руководителями Донецка и Луганска об освобождении четырех граждан Украины, это вообще необъяснимо. Я это на доступном и цензурном языке объяснить не могу. Если освобождаются граждане, этому надо радоваться, а не рассказывать, кто посредник и кто какую роль и когда выполняет. Потому что посредником я не был и не собираюсь им быть, я представляю интересы партии, людей, которые хотят мира, а их 80%, и я представляю родственников, которые хотят видеть своих сыновей и мужей дома, в семье, на Родине", — подчеркнул Виктор Медведчук.

Также он напомнил Зеленскому, что украинцы ждут от него прямого диалога с Донбассом: "Скажите, пожалуйста, а если он не готов к диалогу с сепаратистами, к прямому диалогу, то как освобождать людей, которые находятся в Донецке и Луганске? Через Вашингтон, через США или через кого? Или, может быть, Франция и Германия помогут освободить тех, кто находится в Донецке и в Луганске? 55% граждан Украины поддерживают прямой диалог Зеленского с руководителями неконтролируемых территорий, то есть с Донецком и Луганском. Как же без диалога освобождать людей? Как без диалога остановить боевые действия? Это вопросы, на которые у Зеленского нет ответа".

Еще из заметного — прямое обращение Зеленского к Путину — на русском, с просьбой освободить украинских военных моряков. Тех самых, которых направил Порошенко нарушить российскую границу в районе Керченского пролива. "Я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину: у нас у всех есть дети, верните детей родителям", — заявил украинский президент.

Выглядит довольно глупо, поскольку ранее российский МИД уже направил Украине ноту с предложением помочь освобождению моряков. От Киева требуются лишь письменные гарантии об участии моряков после освобождения в дальнейшем следствии, а также сохранении вещьдоков, то есть арестованных украинских кораблей. Министр иностранных дел Климкин скрыл от президента Зеленского не только эту ноту, но и свой отказ на нее. Вот и получается, что Зеленский ломится в открытые двери, а Климкин ставит его в дурацкое положение, ведь президент Украины Зеленский вынужден публично жаловаться на министра иностранных дел Украины.

"Почему я как президент Украины должен узнавать о наших международных шагах из новостей в Интернете? Я — президент Украины — даже в глаза не видел ответ на ноту РФ. А все потому, что господин Климкин не желает обсуждать такие вопросы с президентом Украины", — возмущен Зеленский.

Вообще смешно все это. Если серьезно, то Зеленский получит моральное право требовать вернуть детей родителям лишь после того, как публично осудит преступный приказ Порошенко направить военных моряков на нарушение российской границы. До тех пор пока Зеленский молчит по этому поводу, молчание воспринимается как знак согласия, а тогда о детях и родителях не таким рассуждать.

Путин, тем не менее, услышал сожаление со стороны вновь назначенного начальника украинского Генштаба. Хотя кто знает, известно ли о позиции начальника Генштаба президенту Зеленскому? Но все же.

"По-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Вот давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона признала, что это была провокация с ее стороны. Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим. У нас есть вопросы по некоторых людям, которые задержаны на Украине. Моряки исполняли просто приказ — и все. Поэтому мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон. Поэтому нужно спокойно в рабочем режиме с этим разобраться. Но обмены идут. Совсем недавно мне сообщили, что при посредничестве господина Медведчука четырех человек отпустили в ЛНР, ДНР. Вот хороший пример работы, прямого контакта с теми, с кем нужно вести диалог. И результат налицо. Если так нынешняя власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться", — уверен Владимир Путин.

То есть Путин предлагает технологию — обмен. И даже есть канал — Медведчук. А со стороны Украины — одна путаница и капризы. Видимо, и нынешней власти в Киеве арестованные в Керчи моряки нужны больше в России, чем на Украине. Для скандалов. В лучших традициях Порошенко.

Впрочем, молодой президент Зеленский кое в чем пошел и дальше, чем сам Порошенко. Так, он подписал указ о предоставлении украинского гражданства 14 иностранцам — бойцам националистических батальонов "Донбас" (запрещен в РФ) и "Айдар" (запрещен в РФ) — по упрощенной схеме. Это то, что недавно требовали от Зеленского пикетчики-ветераны батальона "Азов" (запрещен в РФ), что ныне – "Нацкорпус" Билецкого. То есть, не требуя от иностранцев-участников АТО справку о несудимости на родине. Зеленский согласился и выдал украинские паспорта первой партии ветеранов тех самых батальонов, которые творили самые жестокие военные преступления на войне в Донбассе.

Это после отступления "Айдара" нашлись тайные захоронения замученных и казненных местных жителей. Батальон "Донбасс" прославился изощренными пытками, похищением людей с целью выкупа, грабежами и мародерством, изнасилованиями, в том числе несовершеннолетних. Еще в сентябре 2014-го данные о зверствах батальона "Айдар" публиковала международная правозащитная организация Amnesty International. И вот сейчас первые четырнадцать бойцов из этих формирований, среди которых заблудшие грузины, белорусы и россияне, получают как прикрытие украинские паспорта. Как прикрытие депутатские мандаты используют лидеры украинских криминальных группировок.