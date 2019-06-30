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30 июня 201922:30 Дмитрий Киселёв

Киселёв посмеялся над пропагандистскими натяжками Туска

Киселёв посмеялся над пропагандистскими натяжками Туска

В канун "двадцатки" Владимир Путин дал интервью английской Financial Times, где назвал российскую систему выбора лидера страны демократичной в отличие от британской, ведь у нас прямые всенародные выборы президента, а там их нет. Но главное, что вызвало оживленную дискуссию в Европе, — это то, что либеральную идею Путин назвал изжившей себя.

В ответ возбудились все. В концентрированной форме отреагировал глава Европейского Совета Дональд Туск, заявивший буквально следующее: "Должен сказать, что я решительно не согласен с основным аргументом. Тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека. Для нас в Европе все это есть и будет оставаться важнейшими и непреходящими ценностями. В действительности изжили себя авторитаризм, культ личности и власть олигархов".

Я бы назвал интонацию Туска задиристой. Никто не спорит про авторитаризм, культ личности и олигархов. Но Туск пытается это проецировать на Россию, что звучит еще и пошло, и как попытка чуть ли не с первой ноты придать скандальность серьезной дискуссии. Впрочем, видимо, так нынче в Европе принято дискутировать.

Но важнее в словах Туска даже другое — абсолютно нелиберальная непримиримость к другой точке зрения, что как раз и иллюстрирует путинский тезис о том, как либерализм изживает себя. Более того, глава Евросовета с уже обычным для Европы перехлестом толкует слова Путина ни много ни мало как неприятие свободы, верховенства закона и прав человека.

Но помилуйте! Воистину выродился либерализм, если глава Евросовета позволяет себе подобные пропагандистские натяжки. Причем Туск ведь это не произнес устно, тогда можно было бы объяснить неточности торопливостью речи. Туск написал свое заявление, уже подбирая слова.

В общем, смешно получилось. Как иллюстрация слов Путина о неоправданной претензии либералов на агрессивное доминирование. Впрочем, давайте вместе проследим за путинской мыслью не в отраженном свете, а в оригинале. И вместе поймем, оправдана ли столь непримиримая, нетолерантная реакция Европы на соображения президента России.

"Есть современная, так называемая либеральная идея, она, по-моему, себя просто изжила окончательно. По некоторым ее элементам наши западные партнеры признались, что некоторые ее элементы просто нереалистичны: мультикультурализм и так далее. Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, надо бы вспомнить об интересах коренного населения. Хотя понятно, нужно думать о тех людях, которые оказались в трудном положении, трудной жизненной ситуации в силу различных политических причин в своей родной стране. Замечательно, но как же интересы своего собственного населения, когда речь идет уже не о двух, трех, десяти человеках, а о тысячах, сотнях тысяч людей, которые прибывают в страны Западной Европы? Но эта либеральная идея предполагает, что вообще ничего не надо делать. Убивай, грабь, насилуй — тебе — ничего, потому что ты — мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил — получи наказание за это. Поэтому сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения", — уверен глава российского государства.

То есть Путин говорит о конкретном примере, когда либеральная идея в Европе вступает в противоречие с интересами большинства населения. И продолжает уже на другом примере.

"Традиционные ценности. Я не хочу никого обидеть, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, пять полов уже или шесть. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения", — подчеркнул Владимир Путин.

Путин просто за здравый смысл. Это что, против свободы и прав человека? Отнюдь нет. Он против того, чтобы диктатура меньшинства нарушала права большинства. Путин-то как раз толерантен. Продолжая тему, редактор Financial Times обратился к роли Церкви как консервативной силы. Путин оказался готов и здесь.

"Хорошо, мы что, забыли, что мы все живем в мире, который основан на библейских ценностях? Даже атеисты. Но мы все живем в этом мире. Можно об этом не вспоминать каждый день и не ходить в церковь, лоб не бить об пол, показывая, какой ты христианин, мусульманин или иудей, но в душe, в сердце должны быть какие-то основополагающие человеческие правила и моральные ценности. В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование", — отметил российский президент.

Кульминацией стала та часть интервью британцам, когда Путин проявил себя сторонником многообразия и противником любого диктата. Это как раз то, с чем уже не справляется глава Совета Европы Дональд Туск. Быть может, в силу того, что внутри Европы сейчас либерализм как раз себя и изжил, деградировал до вырождения.

"Мне кажется, что не было никогда чисто либеральных идей или чисто традиционных. Были, наверное, в истории человечества, но это все очень быстро заходит в тупик, когда нет многообразия. Все начинает сводиться к каким-то крайностям. Нужно дать возможность существовать и проявлять себя различным идеям и мнениям, но никогда не забывать все-таки про интересы основного населения, миллионов людей, чем они живут. Вот этого нельзя забывать. Тогда, мне кажется, мы избежим каких-то внутриполитических крупных потрясений и передряг. Это касается и либеральной идеи. Она сейчас, как я считаю, перестает доминировать, но это не значит, что ее нужно немедленно начать уничтожать. Надо относиться тоже с уважением и к этой точке зрения, к этим позициям. Просто они не могут диктовать никому и ничего, что они пытаются делать последние десятилетия. Диктат же практически наступил везде: и в средствах массовой информации, и в реальной жизни. По некоторым вопросам, считается неприличным рот открыть даже. А почему? Поэтому я не сторонник того, чтобы немедленно все заткнуть, завязать, закрыть, распустить, всех арестовать, разогнать. Нет, конечно. Либеральную идею тоже нельзя уничтожать, она имеет право на существование, и даже поддерживать ее нужно в чем-то. Но не надо считать, что она имеет право на абсолютное доминирование, вот о чем речь", — сказал президент РФ.

Владимир Путин здесь предстает как современный мыслитель, идеи которого расходятся на цитаты и вызывают огромный резонанс, поскольку свежи и актуальны.

Текст: "Вести недели"

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