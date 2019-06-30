Путин стал свидетелем сотой медали России на Европейских играх

В Минске подходят к завершению вторые Европейские игры. В заключительный соревновательный день российские спортсмены добились сотой медали на турнире. Завоевана она боксером Муслимом Гаджимагомедовым на глазах президента РФ Владимира Путина.

Гаджимагомедов одержал победу в соревнованиях по боксу в весовой категории до 91 килограмм. В финале он победил белорусского боксера Владислава Смягликова. Победу россиянина со счетом 5:0 наблюдал Путин, а также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков вице-президент ОКР Игорь Левитин.

Напомним, что накануне российские спортсмены одержали досрочную победу в общекомандном медальном зачете. Всего в активе сборной России уже 103 медали (43-21-39).