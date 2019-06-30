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Саммит G20 в Осаке 13 минут назад
G20: дружелюбие Путина, кулак Трампа и курьез с Меркель
На пресс-конференции по итогам своего участия в "двадцатке" Владимир Путин сказал в том числе и о либерализме.
Разговор о либеральных ценностях, который начался в Москве, получил продолжение в Осаке. С Путиным начали спорить европейские политики. И не только.
- Были те, кто с этим согласны, те, кто с этим не согласны, даже известный певец Элтон Джон с вами поспорил, обвинив вас с некоем двуличии, — сказал корреспондент ТАСС Михаил Петров.
- Я его очень уважаю, он — гениальный музыкант. На самом деле он же ездит к нам, причем мы с удовольствием его все слушаем. Я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул. У нас действительно очень ровные отношения к представителям ЛГБТ-сообщества, реально, спокойные и совсем не предвзятые. У нас есть закон, за который нас все шпыняют, "О запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних". Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом он решит, кто он такой. Оставьте детей в покое! Сейчас ведь чего только нет. Я говорил тоже в этом интервью, шесть или пять полов напридумывали. Я не понимаю даже, что это такое. Дай бог здоровья всем, но проблема не в этом, а в том, что эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Ничего здесь такого я не сказал необычного. Надо уважать всех, — заявил Владимир Путин.
Российского президента спрашивали много, но прежде всего об итогах "двадцатки".
Япония встречает гостей радушно и приветливо. Здесь можно попробовать местные блюда, например, такояки с осьминогом внутри. Осаку не случайно называют японской кулинарной столицей, но в эти дни город стал центром политической кухни всего мира.
Театр начинается с вешалки, а японская "двадцатка" — с международного аэропорта Кансай. Полоса уходит прямо в море. Пока Ил-96 Владимира Путина подруливает к месту стоянки, служба протокола еще раз проверяет, все ли в порядке с красной ковровой дорожкой. Строгое соблюдение традиций: поклоны — неотъемлемая часть японского этикета.
Журналисты, аккредитованные на саммите, фиксируют каждый жест и делают далекоидущие выводы. Вот на церемонии фотографирования канадский премьер Трюдо о чем-то оживленно общается со своим индийским коллегой Моди. Вместе заходят в зал, что-то обсуждая, Путин и Трамп. Многие потом напишут, что президент США был либо не в духе, либо очень сосредоточен.
Поводом для споров в пресс-центре стало и то, о чем мог шептать на ухо Трампу президент Франции Макрон. У того как раз настроение было приподнятое. На "двадцатке" он тепло пообщался с премьером Индии, а президенту Аргентины даже поправил галстук.
Тепло и явно по-дружески пообщались Путин и Эрдоган. А вот Трамп продолжал демонстрировать крутой нрав. Когда фотографы попросили пожать руки, хозяин Белого дома протянул лидерам Японии и Индии кулак.
"Двадцатка" в Японии – впервые. И именно в Осаке, которая еще в старину считалась важнейшим торговым городом. Это обстоятельство словно подчеркивает: состоянию мировой торговли на саммите — особое внимание. Тем более в условиях противостояния Вашингтона и Пекина. А ведь у Японии самые тесные экономические связи и с США, и с Китаем. Нести потери бизнес явно не планировал.
Деловой мир давно нервничал: к чему приведет такое сумо двух гигантских держав и кто первый потеряет равновесие? Государства в подобных условиях ищут способы сотрудничать в самых разных форматах. Один из них — БРИКС. На полях "двадцатки" — отдельное заседание. Бизнес выдохнул, когда пришла новость о перемирии- Си Цзиньпин и Дональд Трамп по итогам встречи решили возобновить торговые переговоры и не вводить новые пошлины. Кроме того, Huawei, возможно, вычеркнут из черного списка и разрешат американским компаниям продавать китайскому гиганту свое оборудование.
Также "двадцатка" делает акцент на климате, цифровизации, развитии искусственного интеллекта. Встречу в Осаке уже назвали саммитом двусторонок. К беседам на полях внимания едва ли не больше, чем к основным заседаниям.
И, конечно, одна из самых обсуждаемых встреч — диалог Путина с Трампом. Сверхожиданий ни у кого не было, но некоторые результаты все-таки есть.
"Поручили Министерствам иностранных дел — с нашей стороны это господин Лавров, со стороны Соединенных Штатов — господин Помпео — чтобы они начали по этим вопросам консультации. Приведут ли эти консультации к продлению договора СНВ-3, я пока не знаю, об этом пока рано говорить, но эту тему мы обсуждали", — отметил Владимир Путин.
Другое дело, что после таких же обнадеживающих, казалось бы, встреч тут же следовали новые санкции. Не повторится ли так и на этот раз, спрашивают у Путина.
"Это не наше дело, это дело американской стороны, как выстраивать отношения с Россией. Во всяком случае, мы точно не будем ни о чем просить, нет — так нет. А если интерес есть, то мы с готовностью ответим тем же самым и будем все делать для того, чтобы ситуация менялась к лучшему. Повторяю, я с бизнесом американским встречаюсь, в том числе на Петербуржском экономическом форуме: 550 человек приехало. Люди хотят работать. Это же рабочие места. Это то, что пытается решить президент Соединенных Штатов", — сказал Путин.
Самого Трампа после встречи с Путиным тут же с новой силой начали травить американские телеканалы: "Никак не привыкнуть к тому, как президент Трамп ведет себя рядом с диктаторами по всему миру. Это очень странно, на грани гротеска. То, что мы видели на встрече с Путиным, — это только начало. Затем он восхваляет лидера Саудовской Аравии. Мы должны понять, неважно, республиканцы или демократы, под управлением Дональда Трампа внешняя политика Соединенных Штатов стала бестолковой и любительской".
Общение лидеров часто проходило поздно вечером или даже ночью, как, например, разговор Путина с президентом Южной Кореи, где обсуждалась ситуация на полуострове, или, скажем, беседа с президентом Франции Макроном, который поприветствовал Путина по-русски.
Путин с Макроном общаются на "ты". И поговорить было о чем: это и Сирия, и Иран, и Украина. "Франция — один из наших основных зарубежных партнеров. У нас накоплен очень большой опыт конструктивного сотрудничества по очень многим направлениям. Конечно, мы знаем и о проблемах, мы обсуждаем их", — отметил российский президент.
"После визита в Версаль и встречи в Санкт-Петербурге мы придали новую динамику нашим отношениям. Есть вещи, которые можно улучшить, надеюсь, в ближайшие недели мы этим займемся", — заверил Макрон.
Отсюда Путин успел пообщаться с президентами ЮАР, Египта, наследным принцем Саудовской Аравии. Позднее стало известно о поддержке продления договоренностей ОПЕК+, вероятно, на срок до девяти месяцев.
Курьезная ситуация на встрече с Меркель. Канцлер Германии едва не села с российской стороны стола для переговоров. На кадрах беседы двух лидеров в начале встречи видно, как лидеры сверяют часы, при этом Меркель пытается направиться не в ту сторону. Российский президент в итоге дважды дружески предложил Меркель сесть с "германской" стороны стола.
Совершенно особая обстановка на встрече Путина с премьером Великобритании. Тереза Мэй явно старалась выглядеть крайне собранной. Ни тени улыбки. Все под стать уровню отношений Москвы и Лондона. Это дало основания британской прессе говорить о ледяном рукопожатии и вспомнить историю про Скрипалей. Еще накануне было понятно: уходящая с должности Мэй на изменение тона не настроена.
"Я передам весьма четкое послание. В России не разрешают экстрадировать граждан. Я весьма ясно дам понять, что ожидаю привлечения обоих подозреваемых к ответственности", — сказала Мэй.
"Действительно, премьер-министр настроена очень жестко по этому вопросу. Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме. Но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. И я убежден, что нам нужно восстанавливать отношения полноформатные. Об этом говорили и представители бизнеса Великобритании, с которыми я встречался совсем недавно в Москве. Ни одна из британских фирм с российского рынка не ушла, не уходит и не собирается уходить. Хотят развивать сотрудничество. Наши действия в отношении партнеров всегда будут зеркальными. Как к нам относятся, так и мы будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили", — заявил Владимир Путин.
Примеров взаимопонимания и уважения интересов немало. Один из них — взаимодействие в формате Россия — Индия — Китай. "Наше сотрудничество в формате РИК могло бы стать примером для создания современного, справедливого, многополярного мироустройства, отрицающего протекционизм, политику односторонних действий и нелегитимных санкции", — уверен глава российского государства.
"Обмен мнениями между нами по статусу глобальной экономики, политики и безопасности имеет особое значение. Эта трехсторонняя встреча между нами — очень полезный инструмент для того, чтобы обсудить и скоординировать позиции по ряду глобальных вопросов", — считает премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Китай, Россия и Индия — страны, которые имеют развивающиеся огромные рынки. И у нас есть общая приверженность в солидарности и сотрудничество", — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин.
Но саммит не только официальная программа. Премьер Абэ пригласил лидеров осмотреть старинный самурайский замок и дал торжественный прием, на который Путин приехал со своим термосом. Уже известно: в нем у президента — чай.
Куда лучше узнать японские обычаи смогли первые леди. Когда на саммите шли дискуссии, они смогли попробовать себя в приготовлении японских блюд, покататься на рикшах и покормить рыбок — тут разве что супруг Терезы Мэй привлекал к себе особое внимание.
В Осаке в дни "двадцатки" не только лидеры государств, но и руководители гигантских компаний.
- Для вас каковы итоги "двадцатки"?
- Это руководство страны занимается этими вопросами, а мы работаем с партнерами во всех странах, — сказал Игорь Сечин, главный исполнительный директор и председатель правления ПАО "НК "Роснефть".
О готовности вместе работать и инвестировать Путин говорил в Японии и с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
"Мы решаем вопрос о создании инвестиционной платформы в объеме 900 миллионов евро. Реализуются наши крупные проекты. И, конечно, туристический обмен растет. В прошлом году это были 6 миллионов туристов из России. Это рекордный показатель. Они, естественно, не жадничают, у нас туристы умеют отдыхать. Доход турецких партнеров доход составил 5 миллиардов долларов. У нас много и других вопросов в двухсторонней и международной повестках", — отметил Путин.
"Мой дорогой друг, в последнее время мы придали новый импульс нашим отношениям. Мы продолжаем наблюдать за процессом поставок С-400. Насколько я понимаю, в этом вопросе нет никакой отсрочки", — заметил Эрдоган.
За дискуссиями в Осаке следил весь мир. На долю экономик "двадцатки" приходятся 80% глобального ВВП и две трети населения планеты. Статус хозяина такого саммита был важен и для Абэ, который лично ставит точку в работе форума.
Но у Абэ и Путина — никакой передышки, ведь одновременно проходит еще и Российско-Японский саммит, где обсуждаются конкретные практические шаги.
"С сентября этого года для дальнейшего поощрения двусторонних контактов Япония планирует смягчение визового режима для российских предпринимателей. Это специальная мера для России. А также принято решение об упрощении процедуры выдачи виз студентам 465 вузов России",- заявил Синдзо Абэ.
"Исходим из того, что предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень. Нам удалось несколько продвинуться вперед в наложении совместной хозяйственной деятельности на островах. Согласованы бизнес-модели под двум из пяти определенных нами с господином Абэ направлений", — подчеркнул Владимир Путин.
Кроме того, саммит — это еще и документы. Подписали, в частности, контракт об участии японского бизнеса в разработке нефтегазового проекта "Арктик СПГ-2". Также Путин пригласил Абэ приехать на Восточный экономический форум во Владивосток.
Теплоту японского приема Путин оценил, покидая отель. Весь персонал в полном составе вышел проводить президента России.
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