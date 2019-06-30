Знаменосцем России на закрытии Европейских игр будет стрелок Каменский

Стрелок Сергей Каменский был выбран знаменосцем сборной России на предстоящую церемонию закрытия вторых Европейских игр, которые завершаются в Минске. На соревнованиях он выиграл три медали: два золота и одно серебро.

Каменский одерживал победы в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений, а также в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

Ранее сборная России досрочно гарантировала себе победу в общекомандном медальном зачете. В активе российских спортсменов уже свыше ста медалей разного достоинства: 43 золотых, 21 серебряных и 39 бронзовых.