Партия Зеленского пожаловалась на "депутатов-клонов"

Партия украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" требует внести изменения в избирательные бюллетени на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля — а именно, указать, что так называемые депутаты-клоны не являются ее членами. С требованием обязать Центризбирком внести такие изменения "Слуги народа" обратились в расположенный в Киеве Шестой административный апелляционный суд Украины.

Сторонники Зеленского просят указать в избирательных бюллетенях сведения о партийности таких кандидатов, выдвинутых в одномандатных избирательных округах, передает РИА Новости. Суд рассмотрит требование сторонников Зеленского сегодня, сообщили в пресс-службе партии.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре, однако в мае новый президент Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе: половину депутатов — 225 человек — изберут по партийным спискам, остальных — в мажоритарных округах. К выборам будут допущены только партии, проходной барьер составит 5 процентов.