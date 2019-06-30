Грузинам насыпали соль на раны и подсунули сладкий тезис

Грузия продолжает бурлить. Все протестуют и клянут Россию. В ходу — мем про 20% — мол, 20% территории Грузии оккупирует Россия. Мем про 20% подброшен американцем по фамилии Карпентер, помощником Байдена. После недавнего визита в Грузию тот написал твит, предостерегая грузин от большого числа туристов из России.

Недавно мы уже цитировали Майкла Карпентера, но по другому поводу. Сейчас — еще раз, чтобы уже понять происхождение лозунга о 20%. "Провел три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством туристов (того же ФСБ) и земель, скупаемых российскими бизнесменами, в один прекрасный день они могут проснуться и обнаружить себя оккупированными не на 20, а на 100%", — заявил Карпентер.

Вбрасывая тезис об оккупации Россией 20% территории Грузии, американец, с одной стороны, сыпет соль на раны, а с другой, — снимает с бывших руководителей Грузии ответственность за потерю территории. Мол, все Россия виновата. Сладкий тезис. Понятно, что речь идет об Абхазии и Южной Осетии, которые на сегодняшний день — независимые государства и возвращаться в состав Грузии не собираются.

Легче всего винить в этом Россию. И, конечно, каждой твари приятно, когда ее гладят по шерсти, да еще приговаривают: ни в чем ты, милочка, не виновата. Грузия не исключение. Но если обратиться к фактам истории, то Грузия развалилась изнутри. Из-за близорукого национализма и благодаря безответственной национальной политике своих лидеров — от Гамсахурдии и свергнувших его Китовани с Иоселиани до Шеварднадзе и Саакашвили. Каждый из них приложил к распаду свою руку.

Хотя предпосылки распада закладывались еще в советские времена.Так, в автономной Абхазии при Сталине проводилась миграционная политика, цель которой — уменьшить процент абхазцев в Абхазии. И позже советская Грузия занималась этим последовательно, доведя к началу 90-х долю коренного населения до показателя ниже 20%. Цель понятна — упразднить автономию и создать унитарное государство. Параллельно притеснялся абхазский язык, а для абхазцев создавались невыносимые условия: либо ассимилируйся, либо уезжай. }

После развала СССР в Грузии расцвел воинствующий национализм. Президентом стал безумный Гамсахурдия. При нем автономии Абхазии и Южной Осетии решили отменить. Гамсахурдия продержался недолго. В декабре 1991-го в результате путча он был свергнут, а власть перешла к Военному совету, где рулили Джаба Иоселиани — вор в законе и основатель нерегулярного вооруженного формирования "Мхедриони" ("Всадники"), а на пару с ним иТенгиз Китовани — командир созданной в параллель с МВД и в противовес МВД Национальной гвардии.

Фактически это была мафиозная хунта, взявшая в стране власть силой оружия. Анархия, грабежи и вторжение Национальной гвардии в Абхазию. Захват столицы. Как результат — гражданская война со всеми свойственными таким события жестокостями. Из Сухума хлынул поток абхазских беженцев. Лишь в сентябре 1993-го абхазские войска смогли отбить Сухум. Тогда уже беженцами стали грузины.

И это лишь один эпизод из полной взаимных обид истории грузино-абхазских отношений. И не смогла их построить прежде всего Грузия как нация численно большая, претендующая на первенство в своем государстве.

У моста через реку Гумиста, что на подъезде к Сухуму, есть отвесная скала, покрытая портретами героев войны за независимость Абхазии. Здесь рядом — отец, сын, брат и дед. Рассматривать этот мемориал из лиц множества героев можно бесконечно.

Так развод Абхазии с Грузией был предопределен. При чем здесь Россия? Окончательный распад оформился в 2008 году. Абхазия тогда сделала свой окончательный выбор, и вдобавок это стало жестом солидарности с Южной Осетией, против которой тогда президент Саакашвили начал настоящую войну.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинская армия атаковала "Градами" столицу Южной Осетии Цхинвал. Под огонь попала и база российских миротворцев. Тем самым России Саакашвили не оставил вариантов. Началась операция по принуждению к миру.

Но события 2008 года — лишь развязка в долгих и до крови болезненных отношениях Южной Осетии и Грузии в составе одного государства. Гармонии Грузии внутри себя все никак не удавалось найти. Отсюда и результат. А то, что происходит сейчас на улицах Тбилиси, все так же контрпродуктивно для Грузии и против ее национальных интересов.

Конечно, можно списывать все на темперамент и упиваться собственной пассионарностью. Можно притворно страдать от России, но ведь есть в грузинском характере и черты, которые могут стать спасительными сегодня: гостеприимство, чувство юмора и самоиронии, сентиментальность и душевная щедрость. А еще необыкновенная музыкальность, что говорит о способности ощущать и строить гармонию в многоголосье. Это же никуда не делось, не правда ли?