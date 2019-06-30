Стадо слонов расправилось с машинами туристов, чтобы перейти дорогу. Видео

На днях стадо слонов повредило припаркованные автомобили – очевидцы сняли на видео инцидент, произошедший в районе города Рамнагара, расположенного в штате Уттаракханд на севере Индии.

Слоны, решившие пересечь дорогу, посчитали, что транспортные средства, оставленные туристами на обочине, могут каким-то образом им помешать.

Животные буквально растолкали машины в разные стороны, нанеся им повреждения, после чего проследовали по своим делам.

Никто из присутствующих, среди которых, как утверждается, был и один из владельцев авто, не рискнул вмешаться в происходящее.