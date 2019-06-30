"Зенит" предложил "Гамбургу" 12 млн евро за Сантоса

Петербургский "Зенит" не оставляет попыток подписать контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом, который на данный момент принадлежит "Гамбургу". Представители сине-бело-голубых подтвердили интерес к игроку 12 миллионами евро, которые были предложены немецкому клубу.

Кроме того, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Bild, также "Зенит" может рассмотреть вариант с включением в соглашение выплаты бонусов. Сантос, в свою очередь, уже готов покинуть "Гамбург" и клуб его даже освободил от тренировок, чтобы тот не получил травму.

Сантос в минувшем мезоне принял участие в 33 матчах второго дивизиона чемпионата Германии, став автором одного гола и шести голевых передач.