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Россия и ПАСЕ 56 минут назад

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30 июня 201917:59

Пушков ответил Климкину и дал совет украинским властям

Сенатор Алексей Пушков посоветовал руководству Украины подумать о замене главы МИД. Предложение Пушков сделал в Twitter, комментируя слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возвращении России в ПАСЕ.

Ранее украинский министр назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею "изменой Европы". Климкин считает, что теперь Москва и Европа начнут "договариваться за спиной Киева".

Пушков пояснил Климкину, что его надежды на то, что Европа будет бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии, напрасны. Украине пора осознать, что Россия важна для Европы.

Россия лишилась ряда прав в ПАСЕ, в том числе возможности голосовать, после возвращения Крыма в 2014 году. В ответ Москва прекратила участие в заседаниях, а в 2017 году заморозила уплату взносов. В Страсбурге признали, что это повлекло за собой финансовые трудности, и в среду восстановили права российской делегации в полном объеме.

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