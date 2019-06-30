Россиянки выиграли молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

В шведском Гетеборге завершился молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу для игроков не старше 20 лет. Главными триумфаторами турнира стали россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина, которые стали обладателями золотых медалей.

В финальном поединке российские "пляжницы" одержали победу над соперницами из Нидерландов – Раесой Шун и Эми ван Дрил. Встреча завершилась по итогам двух партий – 21:19, 21:16. Для достижения победы россиянками хватило получаса.

Обладателями бронзовых медалей стал испанский тандем Даниэла Альварес – Таня Морено. В утешительном матче за третью строчку чемпионата Европы они обыграли другую российскую пару Кристина Кукушкина – Елизавета Лудкова.