Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала участников акций протеста в Тбилиси, которые уже десять дней собираются у здания парламента Грузии.

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

"Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!" — цитирует высказывание Катамадзе ТАСС.

Исполнительница сообщила также, что солидарна с мнением митингующих в Тбилиси: она присоединилась к их требованию об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

После выступления на фестивале "Усадьба Jazz" Нино Катамадзе подверглась критике в Грузии, в частности за то, что концерт состоялся вскоре после жесткого разгона антироссийского митинга 20 июня в Тбилиси.