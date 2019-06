Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, принеся Red Bull первый успех в сезоне

Голландский автогонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" – Гран-при Австрии. Он вырвал победу в самой концовке заезда, на 69 кругу обогнав монегаска Шарля Леклера из Ferrari в результате контакта болидов.

Теперь стюардами будем проведено расследование эпизода со столкновением пилотов.

LAP 69/71



He does it now, Leclerc running wide#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/xxjvESsxr0