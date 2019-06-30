Формула-1. Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии, принеся Red Bull первый успех в сезоне

Голландский автогонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" – Гран-при Австрии. Он вырвал победу в самой концовке заезда, на 69 кругу обогнав монегаска Шарля Леклера из Ferrari в результате контакта болидов.

Теперь стюардами будем проведено расследование эпизода со столкновением пилотов.

На данный же момент Леклер финишировал со вторым временем — спустя 2,724 секунды после голландца. Третье место занял финский пилот Mercedes Валттери Боттас (+18,960). Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на своем болиде Mercedes завершил гонку на пятом месте. Его также обогнал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Впервые победу на этапе нынешнего сезона "Формулы-1" праздновали не пилоты Mercedes.

Отметим, что российский автогонщик Toro Rosso Даниил Квят приехал к финишу с 17 результатом, пропустив вперед своего партнера по команде Александера Албона – у него 15 время.