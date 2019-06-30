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Паводок 7 минут назад
С подтоплением в Иркутской области разберутся саперы
В зоне подтопления в Иркутской области оказались более четырех тысяч домов, и сегодня пострадавшим начали выплачивать компенсации. Как сейчас обстоят дела на месте, какая помощь требуется прежде всего и все ли ее получают?
— Мне оказывали поддержку родные, близкие, — начинает рассказывать местная жительница и не может сдержать слез. У пострадавших от потопа сдают нервы — уже несколько дней сотни людей ютятся у родственников, знакомых или в центрах временного размещения. Сегодня пострадавшие начали получать первые выплаты. У многих большая вода отняла практически все имущество.
— Затопило дом, огород полностью в воде. Дом только что купили, успели только заехать и сделать ремонт. Теплица и баня уплыли, — рассказывают пострадавшие свои истории.
Жители поселка Шумский получили деньги одними из первых. Дорожное сообщение здесь не нарушено, поэтому соцработники могут сюда добраться. Всего в списке пострадавших от наводнения в Иркутской области — больше трех с половиной тысяч человек.
— Дом выкорчеван, подполье все в воде, вся мебель "перекручена", — Жанна Ипатенкова провела "экскурсию" по тому, что раньше было ее домом в поселке. Пожилых родителей пришлось отправить к знакомым.
С некоторых участков вода уже ушла, но последствия остаются катастрофическими. И такая картина в сотнях дворов и домов. Высушить стены и полы дома самостоятельно не получается. Находится внутри невозможно — сырость, ил, занесенные водой глина и горы мусора. Сложнее всего приходится пожилым людям и женщинам с детьми.
Помощь пострадавшим была главной задачей, которую Владимир Путин поставил на экстренном совещание в Братске. Президент поручил оперативно помогать людям и начать выплату материальной помощи. В зоне затопления — 31 населенный пункт. На выплаты и компенсации пострадавшим направят почти миллиард рублей. Все, что сейчас от жителей пострадавших от паводка домов, это написать заявление.
Сотрудница центра по социальному обслуживанию Елена Казакова показывает, чем может помочь их центр пострадавшим: "Вещи несут отовсюду! Мы помогаем подобрать размер и записываем — что кому необходимо". По ее словам, самая большая нужда сейчас в матрасах, одеялах и постельном белье.
Кроме того, остается непростой ситуация с питьевой водой, продуктами и их доставкой. Несмотря на то, что участки федеральных трасс и мосты заметно пострадали, пункты выдачи гуманитарной помощи открыты в каждом из пострадавших поселков и городов.
Для устранения последствий наводнения в пострадавшие районы направлены спасатели, росгвардейцы и военные. Критической ситуация остается в городе Тулун. Треть города по- прежнему находится под водой. Снесенные течением дома, деревья и мусор образовали затор. К работе подключились саперы — чтобы дать уйти "большой воде", участки планируют взорвать.
Начальник областного управления МЧС Валентин Нелюбов сообщает позитивную новость — за сутки уровень воды снизился примерно на один метр. И прогнозирует — заметное падение уровня воды ожидается в ближайшие день-два. Что касается чистой питьевой воды, то Нелюбов уверяет, что проблем с ее подвозом нет. Жители обеспечиваются как бутилированной водой, так и из цистерн-водовозок.
Сегодня с крыш затопленных домов начали эвакуировать домашних животных. Во время экстренной эвакуации людей мест в лодках для них просто не было. В основном это собаки, сейчас со спасенными питомцами работают кинологи чтобы вывести из из стрессового состояния, владельцев просят поскорее их забрать.
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