Встреча с Кимом: Трамп провел в КНДР всего несколько секунд

Историческая встреча — на границе двух Корей. Внимание мировых СМИ в воскресенье было приковано к еще вчера одной из самых опасных точек мира. Той, где до этого не ступала нога американского президента. Сегодня Трамп и Ким сидели там за одним столом. Сенсация. Лидер КНДР заявил, что отношения с США — превосходные. Трамп ему вторил. Но главное — насколько твердым оказалось их рукопожатие, сделанное на камеру? Последуют ли за этим реальные шаги по нормализации отношений?

"Я никогда не ожидал встретить вас здесь!". Слова Ким Чен Ына, которыми он приветствовал первого президента США, ступившего на северокорейскую землю, пожалуй, лучше других описывают мировую реакцию на это событие.

"На самом деле, я был удивлен, увидев ваше сообщение о том, что вы хотели встретиться со мной утром. А потом я узнал, что ближе к вечеру было официальное предложение провести сегодняшнюю встречу", — отметил глава КНДР Ким Чен Ын.

Встреча готовилась в спешке, и американские журналисты оказались явно не готовы к особенностям северокорейского протокола. Новый пресс-секретарь Белого дома даже прошла боевое крещение. Если верить корреспонденту CNN, Стефани Гришэм получила от охранников Ким Чен Ына несколько ушибов, когда пыталась провести американских репортеров на встречу лидеров.

На территории КНДР глава Белого дома провел всего несколько секунд. А вот переговоры, которые длились чуть больше часа, прошли уже в зоне, подконтрольной Сеулу. Прорыва в отношениях Пхеньяна и Вашингтона снова не случилось: никаких документов стороны подписывать не стали. Санкции против Северной Кореи сохраняются. Тем не менее, Дональд Трамп традиционно использовал множество слов в превосходной степени, отметив, что встреча выдалась великолепной и исторической.

"Теперь посмотрим, можем ли мы сделать что-то, но повторюсь: мы хотим все сделать правильно, мы не стремимся к спешке. Между тем не было ядерных испытаний, баллистических ракет, но было много доброй воли", — заявил президент США Дональд Трамп.

Президент Южной Кореи, встретившись в тот же день с Дональдом Трампом, заметил, что на пути к ядерному разоружению северного соседа удалось преодолеть препятствие. Следившие за саммитом жители страны, в свою очередь, признались: встрече рады, но все еще ждут конкретных шагов.