США ждут, что Китай начнет масштабный импорт американских сельхозтоваров

США рассчитывают, что Китай после переговоров лидеров Дональда Трампа Си Цзиньпином на саммите в Осаке начнет делать крупные закупки американской сельскохозпродукции, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Чиновник подчеркнул значимость договоренности о возобновлении торговых переговоров, хотя пока не было финальной сделки. Трамп подчеркнул, что главное – ее качество.

Одиннадцатые по счету переговоры об урегулировании торговых споров межу Китаем и США в мае в Вашингтоне зашли в тупик. 10 мая Штаты ввели дополнительные пошлины на китайскую продукцию в размере 200 миллиардов долларов, повысив ставку до 25%. Китай поступил аналогично, введя пошли на 60 миллиардов долларов.

В субботу Трамп заявил по итогам саммита, что Вашингтон новые пошлины вводить пока не будет, а Пекин начнет закупки американской сельхозпродукции, передает ТАСС.