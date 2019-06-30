Вместе со Стришней арестовали ее брата

Вслед за Натальей Стришней, бывшей женой одного из лидеров кущевской организованной преступной группировки Вячеслава Цеповяза, Железнодорожный суд Ростова-на-Дону в воскресенье, 30 июня, арестовал и ее брата. Они оба проходят по уголовному делу о вымогательстве около 70 миллионов рублей у некоего коммерсанта в 2010 году, пишет РИА Новости.

Как сообщил адвокат Стришней Эдуард Чургулия, оба обвиняемых арестованы на один месяц и 25 дней.

Экс-супругу Цеповяза и ее брата задержали в субботу, 29 июня. По информации адвоката, уголовное дело о вымогательстве было возбуждено в отношении Стришних 24 мая на основании заявления того самого коммерсанта, у которого вымогали 70 миллионов рублей. Дело ведет следственное управление МВД по Ростову-на-Дону. По мнению Чургулии, обвинение является надуманным.

Ранее адвокат сообщал, что с конца 2017 года его доверительница обращалась в правоохранительные органы с просьбой защитить бизнес, принадлежащий ей и ее детям, от притязаний Цеповяза. К своим заявлениям Стришняя прилагала фотографии с бывшим мужем, сделанные в колонии.

Сообщалось и о том, что Стришняя отсудила у экс-супруга 4,3 миллиона рублей — половину супружеской доли из 8,6 миллиона рублей, изъятых у Цеповяза при обыске и возвращенных впоследствии Следственным комитетом.