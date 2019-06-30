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30 июня 201920:44 Ольга Скабеева

В ПАСЕ украинские делегаты устроили издевательство над коллегами

В ПАСЕ украинские делегаты устроили издевательство над коллегами

Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Безо всяких условий и с восстановлением полномочий в полном объеме. Пять лет назад Россию после воссоединения с Крымом лишили права голоса. Мы приостановили свое членство в этой ставшей для нас бессмысленной организации и перестали платить туда членские взносы. Сейчас две трети депутатов из тех, кто приняли участие в голосовании, высказались за возвращение России. Правда, Украина сгоряча решила хлопнуть дверью и покинуть ПАСЕ. Истерика. Но в ПАСЕ, похоже, вздохнули с облегчением.

Это был самый последний "концерт" — в ПАСЕ насмотрелись и мысленно перекрестились. 116 голосов — "за", 62 голоса – "против": простым большинством депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы приглашают Россию полноправно вернуться.

Таким образом, "крымский вопрос" в Совете Европы словно бы закрывают, ведь четыре года назад именно из-за Крыма с формулировкой "нужно немедленно вернуть Украине" Россию лишили законного права голосовать. Теперь с трибуны ПАСЕ звучит разве что ни крамола в общеевропейском понимании "крымского смысла". Выступление сербского депутаты пытается прервать украинская делегация.

Про регламент украинская делегация уяснила только одно: в итоговую резолюцию можно вносить свои изменения, чтобы хоть как-то пытаться оттянуть момент истины. 226 поправок, в одной из которых, например, слово "отмечая" пытались заменить на "принимая во внимание", и вся Парламентская ассамблея была вынуждена голосовать по этому нелепому поводу. Это какое-то издевательство, примерно в час ночи заявила руководитель ПАСЕ. Но разве могло это остановить украинцев.

"Вы или слепые, дорогие коллеги, или глупые, или продажны. Потому что вы не видите очевидного: потаканием миротворческой политикой агрессора не остановишь. Своим голосованием вы потеряете совесть. Каждому из вас будет стыдно смотреть в зеркало, когда вы чистите зубы, стыдно смотреть в глаза своим детям. И не приезжайте на Украину и не говорите, как вы хотите нам помочь", — сказал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Абсолютно неприемлемо, чтобы коллега обращался к нам как к предателям. Я считаю, что мне нечему учить коллегу Ляшко, а коллеге Ляшко нечему научить меня и всех присутствующих", — заявил один из депутатов ПАСЕ.

Против возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали только Эстония, Латвия, Литва, Грузия и Украина. Три последние делегации в знак протеста решили покинуть ПАСЕ. Литва и Грузия от протеста отказались спустя сутки, вернулись. То есть вне Парламентской ассамблеи сейчас исключительно Украина.

Текст: "Вести недели"

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