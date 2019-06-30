"Франция многим обязана России": Макрон отметит 75-летие Победы в Москве

Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в следующем году в Россию на 75-летие Победы над нацистской Германией, передает канал "Россия 24".

Лидер Пятой республики заявил, что получил приглашение от Владимира Путина. Макрон подчеркнул: празднование этой даты имеет важное значение для Франции, поскольку там помнят, что многим обязаны России.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал серьезно рассмотреть возможность прибыть на празднование Дня Победы в Москве в следующем году. По словам Трампа, президент России Владимир Путин пригласил его в Россию на "поражение нацистов".

Приглашения Макрону и Трампу были сделаны на саммите "большой двадцатки", прошедшем в японской Осаке. Владимир Путин в разговоре с журналистами во время саммита отметил: "Приедут или не приедут, это не наш вопрос, наш вопрос — пригласить". По словам президента, в России с уважением относятся к нашим партнерам, всегда подчеркивая роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом.