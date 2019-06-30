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30 июня 201921:30 Ольга Армякова

Губернаторы и министры попробовали строить дороги

Губернаторы и министры попробовали строить дороги

26 июня в Кремле состоялось заседание Госсовета, посвященное состоянию российских автомобильных дорог. Дороги — это связанность страны, и безопасность движения. Именно поэтому дороги выделены в отдельный национальный проект с солидным финансированием.

В этом утреннем тумане дорогу увидит не каждый — разметки нет. Зато каждого здесь увидят, а если нужно даже сфотографируют. На память. За большие деньги.

Федеральная трасса М7. Участок "Нижний Новгород — Кстово". Идеально ровное полотно — только после ремонта. И ехать — одно удовольствие! Но есть нюанс: работы дорожники уже закончили, а вот ограничение скорости осталось. Правда, об этом можно лишь догадываться.

Зачастую правила не соблюдают именно те, кто пытаются их контролировать. Вездесущие треноги прячут за поворотами, устанавливают в отбойниках и даже умело маскируют. В этом искусстве — быть незаметными — им нет равных. А значит, цель вовсе не безопасность — заработок. И вот парадокс: чем больше нарушителей, тем лучше. Но ведь так быть не должно.

"Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать", — заявил Владимир Путин.

Снижение смертности на дорогах — вот приоритетная задача. Но решение этой проблемы начинается с другой, с повышения качества и количества дорог. И речь вовсе не о федеральных трассах — здесь почти без нареканий: 80% отвечают мировым стандартам. А вот региональным до таких показателей еще далеко.

Одна из центральных улиц Симферополя и не дорога вовсе — сплошное препятствие. Под тонким слоем асфальта — брусчатка. И ямы, словно колодцы. Здесь можно запросто распрощаться с колесами. И речь не только о машинах.

Перестилать асфальт и латать дыры нужно на большей части транспортных магистралей полуострова. Только в прошлом году отремонтировали почти 180 километров дорог. И каждый такой ремонт — на особом контроле.

"Здесь очень важно контролировать расходование средств, чтобы это было эффективно и чтобы, конечно, был результат", — отметил министр экономического развития Максим Орешкин.

Хоть какого-то результата уже почти 30 лет ждут в селе Семеновское-Красное, что во Владимирской области. Дорог нет, воды — тоже. За ней ездят в Суздаль. А по пути заделывают ямы. За свой счет. И таких болевых точек по стране — тысячи. Чем дальше от центра, тем труднее проехать.

"В ходе подготовки к "Прямой линии" я много материалов посмотрел по регионам. Возникает вопрос: а губернатор там бывал когда-нибудь, видел когда-нибудь эти объекты? Многие вещи — уверяю вас, сам в регионе работал — не требуют больших усилий. Внимание нужно только, правильное планирование и своевременное реагирование на эти вопросы", — считает глава государства.

Теория, конечно, хорошо, но практика лучше. Чтобы глубже понять суть проблемы, география которой — вся страна, руководители регионов собрались в Подмосковье. За два дня до Госсовета с президентом. Это и есть погружение в тему.

Минимум формальностей, больше открытости. Это самый настоящий мозговой штурм для губернаторов. Живое обсуждение спорных вопросов. Без галстуков. Возможность найти правильные решения даже самых сложных задач.

Эти кадры протокольными точно не назовешь. Губернаторы и министры сидят вплотную, чтобы лучше слышать друг друга. На лицах — максимальная сосредоточенность. Бурно обсуждают рабочие моменты. Кажется, даже спорят.

На доске маркером — рабочие заметки. И главный вопрос: что происходит в регионах? Губернаторы делятся опытом. Ведь каждый стол — это команда. Они еще и конкурируют между собой.

"Глаза боятся, а руки делают. Главное — правильно наметить цели и оперативно, и гибко ими управлять. Я думаю, что все получится", — подчеркнул министр транспорта Евгений Дитрих.

А теперь от слов — к делу. Это ведь время дорог. Здесь есть наставники — опытные дорожники. А есть ученики — губернаторы. Но в рабочей форме их не узнать. За рулем асфальтоукладчика — министр транспорта. Обочины отсыпает губернатор Ульяновской области. А за ровностью полотна внимательно следит глава Тывы. Это ведь командная работа. И общий успех зависит от каждого.

"Такое погружение в тему глубокое, оно очень нужно. Тебя точно не будут обманывать, ты уже сам знаешь нюансы и можешь с дорожниками разговаривать на одном языке", — сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Не только говорить на одном языке, но и вместе работать. Об этом предупреждает глава правительства. Деньги у отстающих регионов будут забирать и направлять их тем, кто уже активно строит.

"Хотел бы, чтобы все руководители регионов это услышали: кураторы национальных проектов имеют право на перераспределение денежных средств. И в этом смысле они должны этим и заниматься", — заявил Дмитрий Медведев.

Цели и задачи — амбициозные. То, что привыкли считать извечной российской проблемой, дороги, спустя пять лет должно стать национальным достоянием.

Текст: "Вести недели"

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