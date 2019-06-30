Сборная России выиграла 109 медалей на Европейских играх

Сборная России стала главным триумфатором вторых Европейских игр, которые проходили в столице Белоруссии – Минске. Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачета. В активе россиян 109 медалей.

В заключительный, девятый день на соревнованиях было разыграно 36 комплектов наград. Спортсмены из России выиграли 15 из них, среди которых пять золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Награды высшего достоинства достались гимнастам Давиду Белявскому и Ангелине Мельниковой, боксеру Муслиму Гаджимагомедову, велосипедисткам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой.

Второе место в общекомандном зачете у хозяев – команды Белоруссии. В их активе 69 медалей (24,16-29). Тройку сильнейших сборных замкнула Украина, у которой более чем в два раза меньше медалей нежели у России – 51 награда (16-17-18).

Завершатся Европейские игры церемонией закрытия, знаменосцем на которой в составе сборной России станет стрелок Сергей Каменский.