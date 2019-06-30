Глава "Ростеха" рассказал о своей детской мечте

Автор: Дмитрий Киселёв

30 июня в выставочном центре парка "Патриот", что в подмосковной Кубинке , завершился крупнейший Международный военно-технический форум "Армия-2019". Свои последние оборонные разработки представили 1300 предприятий. Участие в форуме приняли более 100 иностранных делегаций.

Одна из самых крупных экспозиций — от государственной корпорации "Ростех". Предприятия госкорпорации показали более тысячи образцов вооружений, военной и специальной техники: танки, боевые машины пехоты, вертолеты и беспилотники, артиллерийские комплексы, новые виды стрелкового оружия, аппаратура связи и многое другое.

Так, состоялась премьера новейшего разведывательного беспилотника "Корсар", который может подниматься на высоту свыше 5 тысяч метров и недосягаем для стрелкового оружия и многих типов зенитных ракетных комплексов.

Впервые была представлена модернизированная наземная станция радиотехнической разведки ПОСТ-3М. Мгновенный круговой обзор на 360 градусов. От нее не укроются ни один самолет, вертолет, беспилотник или корабль, что позволит заранее предупреждать об угрозах.

Еще одна новинка от "Ростеха" — роботехнический комплекс "Паладин", управляемый оператором дистанционно, но может действовать и автономно. Оснащен двумя пушками калибра 100 и 30 миллиметров, а также пулеметом. Эффективен в бою.

Вообще же "Ростех" — крупнейшая корпорация мира, производящая высокотехнологичную военную и гражданскую продукцию. Лишь в прошлом году выручка компании от экспорта составила почти 14 миллиардов долларов, а общий портфель экспортных заказов "Ростеха" превысил 50 миллиардов.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов — герой свежего выпуска программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

Автор: Наиля Аскер-заде

Автомобиль LADA Vesta — один из самых продаваемых в России. В прошлом году были реализованы почти 110 тысяч машин. Причем покупатель не только российский. Машину экспортируют в страны Латинской Америки, а в Египте даже открыли завод по производству этих автомобилей. Есть LADA Vesta и в гараже у Сергея Чемезова.

Но, конечно, самый больший спрос — на российскую военную продукцию. Только в прошлом было продано оружия почти на 16 миллиардов долларов. Сегодня наша страна — на втором месте в мире после США по экспорту вооружения.

- Вы поставляете С-400 уже нескольким странам. Не боитесь, что американцы все наши секреты узнают?

- Мы самое последнее не продаем, прежде всего все это делаем для нашей армии, а после этого, когда наша армия уже берет на вооружение, мы получаем возможность продавать на экспорт. Параллельно создается новое современное оружие, — пояснил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Автомат Калашникова — это то, что есть в каждом вооруженном подразделении практически любой страны. Самый надежный и безотказный. Сегодня концерн выпускает автоматы 200-й серии — это самая последняя разработка. Их уже тоже начали продавать за рубеж.

"Общее количество стран, с которыми мы сотрудничаем, превысило что. А раньше было намного меньше независимо от санкций", — рассказал Чемезов.

Вертолеты — это то, что тоже сегодня нужно иностранцам. Обновленный Ми-8 и новинка, которую собирают на казанском заводе "Ансат". Работать могут в любых условиях. Оба вертолета выдерживают температурные перепады от минус 40 до плюс 50 градусов.

Этот вертолет, с одной стороны, уникальный, с другой, — совсем простой. Он так и называется – "Ансат", что в переводе с татарского значит "несложный, легкий". Его конструкция позволяет оперативно трансформироваться как в пассажирский, так и в грузовой варианты.

Сегодня эти вертолеты активно используются в медицинской авиации. Это с виду он кажется совсем небольшим, на самом деле салон вместительный — можно разместить до 7 пассажиров — и летает на значительные расстояния — почти до 500 километров.

"Недавно подписали с китайцами договор на поставку на 20 медицинских "Ансатов". В этом году мы уже первую машину должны сдать. Надеюсь, что в следующем году мы завершим весь этот заказ. У нас машин 70-80 легко этот завод может изготавливать", — отметил Сергей Чемезов.

- Кем вы мечтали стать в детстве?

- Первоначально, когда учился в школе, хотел быть врачом, — признается глава "Ростеха". — И после 9-го класса я ходил на подготовительные курсы в медицинский институт. Был на вскрытии, в морге, работал медбратом. И в последний момент все друзья пошли в Политехнический институт. Я пошел вместе с ними.

- Не поэтому ли у "Ростеха" так много разработок в области медицины? И даже вертолеты медицинские.

- Да, и перинатальные центры мы построили, между прочим. У нас 15 перинатальных центров.

Действительно, в области медицины у "Ростеха" много разработок: здесь и приборы для определения глазного давления, и очки для нейрохирургических операций. Сегодня предприятие производит и вакцину.

К этой осени к выходу на рынок здесь готовят новинку — инновационную вакцину, которая содержит сразу четыре штамма вируса гриппа. Увеличение гражданской продукции — основная задача, которая стоит сегодня перед "Ростехом". К 2025 году ее доля должна вырасти до 50%.