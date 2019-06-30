Белый дом: полной амнистии Huawei не было

Президент США Дональд Трамп не давал полной амнистии компании Huawei. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке с компании временно сняты санкции. В разговоре в китайским лидером Трамп пообещал вычеркнуть Huawei из черного списка в ближайшие дни.

Кудлоу уточнил, что решение касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией. Комментируя предложение сенатора от штата Флорида Марко Рубио добиться возобновления всех санкций против Huawei, Кудлой сказал, что ценит озабоченность сената в отношении национальной безопасности и еще раз напомнил, что временные поблажки, введенные Трампом, не являются "всеобщей амнистией".

В частности, американский Минторг временно предоставит несколько дополнительных лицензий на поставку товаров общего назначения. Например, микропроцессоры.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз. Компания Huawei внесена в черный список из-за угрозы национальной безопасности.