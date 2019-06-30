"Артек" готов принять детей из зоны паводка

Детей из подтопленных районов Иркутской области готов принять детский центр "Артек".

Ранее российский лидер Владимир Путин на совещании в Братске дал поручение организовать летний отдых для пострадавших детей, передает ТАСС.

Проливные дожди в Иркутской область идут всю неделю. Реки вышли из берегов в пяти районах области. На затопленных территориях введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения пять человек погибли, двое пропали без вести. Эвакуирован 1161 человек.