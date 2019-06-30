"Локомотив" покинули сразу семь футболистов

Футбольный клуб "Локомотив" на официальном сайте объявил о завершении контрактов у ряда игроков команды, которые не были продлены. Речь идет о Дмитрии Тарасове, Тарасе Михалике, Виталии Денисове, Игоре Денисове, Алане Касаеве, Игоре Портнягине и Аршаке Коряне.

В результате Виталий Денисов пополнил казанский "Рубин", Касаев продолжит карьеру в курском "Авангарде", а Портнягин – в калининградской "Балтике". Дальнейшее развитие карьеры Тарасова и Коряна остается неизвестным. Тарасов накануне получил травму, в результате которой пропустит два месяца.

Тарас Михалик и Игорь Денисов завершили карьеру.

Напомним, что "Локомотив" матчем против петербургского "Зенита" откроет футбольный сезон России, сыграв за Суперкубок. Встреча состоится шестого июля на московском стадионе "ВТБ Арена".