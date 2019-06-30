Трюдо смог поздороваться с Болсонару лишь со второго раза

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попал в неловкую ситуацию на прошедшем на днях саммите G20 в японской Осаке.

В YouTube появилось видео с одного из мероприятий, организованных на полях саммита. На кадрах видно, как Трюдо протягивает руку президенту Бразилии Жаиру Болсонару, который сидит рядом с ним. Однако бразильский лидер повернулся к Трюдо спиной, чтобы поприветствовать соседа, сидевшего с другой стороны.

Канадский премьер, видимо, растерялся, потому что, опустив руку, продолжил смотреть Болсонару в спину. Через какое-то время он тронул президента Бразилии за локоть, привлекая его внимание, и только после этого они пожали друг другу руки.