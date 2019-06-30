Хутор Старозолотовский: рай для туристов
Хутор Старозолотовский, что на Дону в Ростовской области, стал членом Ассоциации самых красивых деревень мира. Шолоховские места, великолепная природа, практически не тронутая цивилизацией. А каждый дом на хуторе — настоящий памятник архитектуры. Просто рай для туристов.
Старозолотовский просыпается рано, еще засветло. Встающее над высоким берегом Дона солнце первыми встречают рыбаки и байбаки — любопытные и бдительные звери, которых местные жители, шутя, зовут стражами хутора.
Изначально поселение располагалось, как писали старинные книги, "на острову, на левой стороне". Но его часто затапливало, и казаки перебрались на противоположный берег.
В общей сложности, они живут здесь почти четыре века. Городок Золотой значился в походном журнале Петра Первого, потом была станица Старозолотовская, теперь — хутор. Название дали не пуды золота из казачьей казны, а прозрачная протока, которая золотилась на свету от обилия рыбы.
У Агафьи Буймовой, которая прямо с грядки снимает свои хрустящие огурцы, — лучший аргумент — частые визиты гостей. Сегодня к одной из старейших жительниц хутора приехали сын и две внучки.
Мастер Владимир Маханько — из хуторян так называемых новых, перебрался из города. Многое из того, что здесь радует глаз, строится и работает, сделано либо под его руководством, либо его собственными руками.
В трудные для казачества годы от процветающей "на тысячу дворов" станицы почти ничего не осталось: 40 жителей да несколько куреней. Все изменилось, когда 20 лет назад тут поселилась семья состоятельного неравнодушного человека.
"Мы учились у местных жителей, как выращивать помидоры, сохранять, консервировать. Мы создали им условия для того, чтобы они могли избавиться от мусора, пользоваться водой, другими благами. И вы знаете, это им так нравится! Они поняли, что они могут сами" – рассказал Али Узденов, председатель попечительского совета эколого-культурного просветительского центра хутора Старозолотовский.
Поднимали хутор сообща. Трудились много. Начали с храма. Прежний был разобран на бревна для переправы, уничтоженной в Великую Отечественную. Храм иконы Пресвятой Богородицы Остробрамская (к слову, единственный в России) сложили из новых бревен на том же месте.
Из станицы Вешенской в Старозолотовский перевезли часть декораций фильма "Тихий Дон", снятого Сергеем Урсуляком. Их вписали в местный ландшафт, укрепили, наполнили экспонатами, в том числе теми, что хуторяне вытащили из своих сундуков. Получился этнографический музей под открытым небом.
Вот это — курень Мелеховых, он создан по эскизам художника специально для декораций фильма. А это — дом казаков Никифоровых, которые реально жили в станице Старозолотовской. Вот на этом самом месте он и стоял. Точнее, лежал на боку до реставрации. Восстановили от подвала до флюгера. А музей стал градообразующим предприятием. Дает работу местным жителям, туристам — впечатления.
Строится и новый дом для гостей. Комфортный, но в стиле всего комплекса. С глинобитными полами (летом прохладными, теплыми зимой) и настоящей русской печью с широкими двухместными полатями.
Здесь есть духовно-просветительский центр, спортплощадка, творческие студии, лагерь, круглый год принимающий детей из социально-реабилитационного центра соседнего города.
"Много очень факторов. Но у нас получилось. И самое, наверное, большой успех в том, что мы это все сделали вместе с хуторянами", — признается Али Узденов.
Это оценили эксперты. Хутор принят в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Движение – международное. Такие Ассоциации есть в Европе, Канаде, Японии, Китае. Поэтому населенные пункты национальных списков признаются и самыми красивыми в мире.
"Хутор был отобран по 30 критериям, главные — самобытность, красота, архитектура, внутренне убранство и та забота, с которой все это было восстановлено", — отметил Жак Рагон, международный эксперт Ассоциации самых красивых деревень и городков мира.
Жак Рагон — строгий эксперт из Франции, где и был придуман этот бренд. Уже после оглашения результатов не удержался: прямо в белой рубашке, с бабочкой колол дрова для общего котла.
Коронный номер казаков — показать сабраж — шашкой открыть бутылку местного игристого. Удивить вином французов сложно, но хуторянам и это удалось.
На въезде в Старозолотовский путников встречает поле лаванды, специально выращенной из крымских саженцев. Все, о чем просят гостей хуторяне, не рвать цветки, сохранить и эту красоту.
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