Демократы раскритиковали Трампа за встречу с Кимом

Члены Демократической партии США, стремящиеся стать кандидатом от партии на предстоящих выборах президента США, неодобрительно отозвались о внезапной встрече президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Фаворит гонки кандидатов — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — считает, что Трамп ослабил позиции Госдепартамента в будущих переговорах. Встречу Трампа и Ына Сандерс назвал "организованным фотографированием". Сандерс предпочел бы увидеть конкретные шаги по "привнесению мира в эту часть планеты". В целом, Сандерс опасается склонности Трампа к провокациям, особенно в свете кризиса отношений с Ираном, когда Трамп отменил удар по Исламской Республике в последний момент.

Сенатор Эми Клобучар хочет дождаться времени, когда план Трампа заработает, потому что без результатов это просто слова.

Экс-конгрессмен Бето О'Рурк уверен,что Ким Чен Ыну усилил свои позиции среди мировых политиков, но США "в обмен на это не получили существенных уступок".

Демократ Джулиан Кастро вторит коллеге — "президент поднял престиж такого диктатора как Ким Чен Ын".