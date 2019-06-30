В Минске Путин встретился со спортсменами, Лукашенко и Рахмоном

Во время визита в белорусскую столицу, президент России Владимир Путин встретился в Деревне спортсменов с членами российской сборной, которая участвует во II Европейских играх.

"Очень здорово, красиво и впечатляюще", — отметил российский лидер, говоря о результатах выступления российских спортсменов.

Путин назвал эти спортивные состязания трамплином к новым победам и достижениям для отечественного спорта. В ходе общения президенту подарили куртку с надписью "Команда России". Подарок Путин немедленно примерил — оказалось, что с размером девушки не ошиблись.

После общения со спортсменами президент РФ провел неформальную встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко. Общение президентов прошло в резиденции главы Белоруссии. Немного позже к ним присоединился глава Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Он отметил, что лидеры России, Белоруссии и Таджикистана планируют посетить торжественную церемонию закрытия II Европейских игр.