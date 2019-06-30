"Даллас Старз" выкупил права на Валерия Ничушкина

Клуб Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" сообщил о том, что выкупил контракт российского нападающего Валерия Ничушкина. 24-летний россиянин продолжит выступления за "звезд" несмотря на ранее появившуюся информацию о его выставлении на драфт отказов.

В сезоне 2018/19 Ничушкин установил антирекорд, не сумев забить ни одной шайбы в матчах НХЛ. При этом как сообщает "Советский спорт", за оставшийся по контракту год он заработает 2,95 миллиона долларов.

Последнюю шайбу Ничушкин забил еще в апреле 2018 года, когда выступал еще за московский ЦСКА. Это произошло в финале Кубка Гагарина.