Путин сменил пиджак на куртку команды России

В Минске — торжественная церемония закрытия II Европейских игр. Масштабное спортивное событие. Более четырех тысяч спортсменом из 50 стран Европы разыграли 200 комплектов наград. Сборная России выступила триумфально — первое место в медальном зачете. Приветствовать российских спортсменов на церемонию закрытия Игр прилетел президент Путин.

В последний соревновательный день Европейских игр копилка нашей сборной продолжала пополняться наградами. Кстати, первая золотая медаль по боксу была завоевана прямо на глазах у президента.

Российский Боксер Муслим Гаджимагомедов в финальной схватке одолел белорусского соперника и принес нашей команде на тот короткий момент 100-ю медаль на турнире.

Вскоре посыпались новые. Рядом с Путиным на трибуне — глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и новый российский посол в республике Дмитрий Мезенцев.

После победы нашего боксера президент не покинул зал, оставшись на церемонию награждения атлетов в весовой категории до 75 килограммов. Там победил украинец, и Путин вместе с трибунами встал под украинский гимн.

После боксерского поединка президент России отправился на соревнования по спортивной гимнастике, где у нас 4 золотых медали, а всего их 8. И вновь Путин, что называется, удачно зашел. Россиянка Ангелина Мельникова выступила блестяще — первое место.

Там же, в спорткомплексе "Минск Арена", Владимир Путин встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Они вообще-то виделись совсем недавно на саммите G20. Но там поговорить толком не удалось. А ведь меньше чем через год наши атлеты, многие из которых успешно выступили здесь, в Минске, отправятся на Олимпиаду в ту же Японию.

"Я слушал внимательно ваше выступление на "двадцатке". Безусловно, мы желаем всего самого лучшего при подготовке и проведении Олимпийских игр и нашим друзьям в Японии", — сказал Путин.

"Надо было попросить мировых лидеров о поддержке Олимпийских игр, которые объединяют народы. Потому что в эти непростые времена для многих стран, объединяющее слово Олимпийского комитета может принести мир", — уверен Томас Бах.

"Думаю, что в этом вас все поддерживают", — отметил российский президент.

Белоруссия прощается с большим спортивным праздником. В столовой для атлетов, где потчевали блюдами белорусской кухни, уже не так многолюдно.

Мы находимся в Олимпийской деревне, где президент встречается с нашими спортсменами, которые ярко выступили на этих Играх. Здесь, конечно, далеко не все: кто-то еще борется за медали, кто-то уже уехал домой готовиться к следующим турнирам.

Путин сразу меняет пиджак на куртку с надписью "Команда России" и символикой нашей сборной, которая досрочно победила на II Европейских играх: всего у нас 109 медалей, 44 — высшей пробы.

Путин еще долго фотографировался со спортсменами на стадионе под жарким солнцем — в Минске сегодня было за 30 градусов жары. Торжественная церемония закрытия Игр состоится сегодня же вечером. Организаторы обещают яркое зрелище.