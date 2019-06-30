Путин сменил пиджак на куртку команды России
В Минске — торжественная церемония закрытия II Европейских игр. Масштабное спортивное событие. Более четырех тысяч спортсменом из 50 стран Европы разыграли 200 комплектов наград. Сборная России выступила триумфально — первое место в медальном зачете. Приветствовать российских спортсменов на церемонию закрытия Игр прилетел президент Путин.
В последний соревновательный день Европейских игр копилка нашей сборной продолжала пополняться наградами. Кстати, первая золотая медаль по боксу была завоевана прямо на глазах у президента.
Российский Боксер Муслим Гаджимагомедов в финальной схватке одолел белорусского соперника и принес нашей команде на тот короткий момент 100-ю медаль на турнире.
Вскоре посыпались новые. Рядом с Путиным на трибуне — глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и новый российский посол в республике Дмитрий Мезенцев.
После победы нашего боксера президент не покинул зал, оставшись на церемонию награждения атлетов в весовой категории до 75 килограммов. Там победил украинец, и Путин вместе с трибунами встал под украинский гимн.
После боксерского поединка президент России отправился на соревнования по спортивной гимнастике, где у нас 4 золотых медали, а всего их 8. И вновь Путин, что называется, удачно зашел. Россиянка Ангелина Мельникова выступила блестяще — первое место.
Там же, в спорткомплексе "Минск Арена", Владимир Путин встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Они вообще-то виделись совсем недавно на саммите G20. Но там поговорить толком не удалось. А ведь меньше чем через год наши атлеты, многие из которых успешно выступили здесь, в Минске, отправятся на Олимпиаду в ту же Японию.
"Я слушал внимательно ваше выступление на "двадцатке". Безусловно, мы желаем всего самого лучшего при подготовке и проведении Олимпийских игр и нашим друзьям в Японии", — сказал Путин.
"Надо было попросить мировых лидеров о поддержке Олимпийских игр, которые объединяют народы. Потому что в эти непростые времена для многих стран, объединяющее слово Олимпийского комитета может принести мир", — уверен Томас Бах.
"Думаю, что в этом вас все поддерживают", — отметил российский президент.
Белоруссия прощается с большим спортивным праздником. В столовой для атлетов, где потчевали блюдами белорусской кухни, уже не так многолюдно.
Мы находимся в Олимпийской деревне, где президент встречается с нашими спортсменами, которые ярко выступили на этих Играх. Здесь, конечно, далеко не все: кто-то еще борется за медали, кто-то уже уехал домой готовиться к следующим турнирам.
Путин сразу меняет пиджак на куртку с надписью "Команда России" и символикой нашей сборной, которая досрочно победила на II Европейских играх: всего у нас 109 медалей, 44 — высшей пробы.
Путин еще долго фотографировался со спортсменами на стадионе под жарким солнцем — в Минске сегодня было за 30 градусов жары. Торжественная церемония закрытия Игр состоится сегодня же вечером. Организаторы обещают яркое зрелище.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп встретился с Ким Чен Ыном и пересек черту
- Россия продает С-400, а для себя создает "пятисотый"
- Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
- Утвержден перечень мер помощи пострадавшим от паводка
- Мэй увезли на склад еще до отставки
Самое читаемое
-
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
- Трое молодых людей жестоко расправились с однокурсницей ради кредита
- Мама исчезнувшей балерины Большого театра впервые дала интервью
- Катастрофа Ан-24: пилот и техник ценою своих жизней спасли пассажиров
- Унитаз в виде трона: Интернет потрясли фото из особняка убитого депутата
Телеканал "Россия"
-
"История одного назначения": премьера 29 июня в 23.00!
- "Привет, Андрей!": Алибасов расцеловал Малахова и поинтересовался, кто он
- Ради спасения матери девушка готова продать свою почку
- Вышел трейлер романтического фильма "Серебряные коньки"
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- Huawei представила мощный процессор для доступных смартфонов
- Bitcoin опять стоит $10 000. Почему?
- Honor и Huawei, которым достанется новый Android: список
- Vivo обещает зарядить смартфон за 13 минут
Авто.Вести.Ru
-
Автомобиль за 30-50 тысяч рублей: что можно купить по цене смартфона?
- Хит-парад. Самые богатые люди мирового автопрома
- Audi представила обновленный Q7 (и кое-что привезла в Россию)
- "Патриот" с автоматом уже на подходе
- Первый экземпляр Toyota Supra продали за 132 млн рублей
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Болит живот? Хорошо, если это не 30-сантиметровый червь
- Бутерброды привели к вспышке листериоза и смерти людей
- Как снять зуд от укусов насекомых: 4 простых и эффективных домашних средства
- Человек-дерево просит врачей об ампутации рук
- Почему люди отказываются от секса и так ли он вообще нам нужен
Вести в 20.00
-
Путин и Трамп поднимают стаканы
- Почему не справилась ливневка Шереметьево
- С тусовочной Хохловки прогнали молодежь
Вести-Москва
-
Трансфер грузовиками: дороги в Шереметьево затоплены
- Бесплатные справки по запредельным ценам: как юристы "помогают" пенсионерам в Москве
- Сбой на Октябрьской железной дороге: похищено полтора километра кабеля
- Вкладчиков финансовой пирамиды обманули на миллиард рублей
- Выходные: гала-концерт конкурса Чайковского, "Велоночь" и семейный отдых в Третьяковке
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
МРТ на ходу: портативный аппарат поместится даже в машине скорой помощи
- Во власти бактерий: темперамент детей зависит от микроорганизмов
- Медики подтвердили связь между деменцией и нарушением сердечного ритма
- Почти как живая: новая рыба-робот получает энергию от синтетической крови
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке