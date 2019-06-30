Германия решила сократить расходы на оборону

Правительство Германии согласовало планирование расходов федерального бюджета на 2021-2023 годы. Из этого документа следует, что дефицит финансирования вооруженных сил страны в ближайшие четыре года составит 33 миллиарда евро.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую прессу, на оборонные нужды в бюджете на 2020 год заложено 44,9 миллиарда евро, что на 1,7 миллиарда больше, чем в нынешнем году. Однако уже к 2023 году расходы на оборону сократятся до 43,9 миллиарда евро, или 1,24 процента от ВВП.

По сведениям журналистов, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен старается убедить министерство финансов в том, что объем средств на оборону необходимо увеличить, но пока ее попытки не увенчались успехом.

В феврале ФРГ пообещала НАТО увеличить военные расходы до 1,5 процента ВВП к 2024 году, однако, судя по тому, как спланирован бюджет, добиться этого будет проблематично. С другой стороны, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал власти Германии за недостаточные, по его мнению, суммы, выделяемые на оборонные расходы.

Пять лет назад в рамках НАТО были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми все альянса блока должны увеличить объем расходов на оборону до 2 процентов от ВВП.